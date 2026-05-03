Тренд на женственность: какие вещи украсят базовый гардероб на лето 2026

Как только Украина начинает греться в лучах почти летнего солнца, перед модницами встает непростой выбор — как обновить гардероб к новому сезону. Главред расскажет о необходимых вещах для летних луков, которые помогут выглядеть современно и стильно каждый день.
Джинса — главный акцент сезона
По словам Андре Тана, в этом году в центре внимания — комфорт, женственность и продуманные базовые вещи. Один из главных трендов лета — это деним 2026, который возвращается в легком и универсальном формате.
"Первое, на что нужно обратить внимание, — это джинса. Легкие варианты денима на пике популярности в этом сезоне", — говорит дизайнер.
В тренде:
- джинсовые юбки макси
- мини-юбки из денима
- джинсы wide leg
- женские бермуды
- джинсовые комплекты (рубашка + юбка или шорты)
Такие вещи составляют основу базового летнего гардероба и легко сочетаются друг с другом. Более того, деним — один из самых практичных вариантов, который выглядит стильно и удобен для повседневных образов.
Романтичные платья — тренд на женственность
Еще одно важное направление в моде на лето 2026 — это романтические платья. Такие модели можно носить как в повседневных образах, так и на вечеринки, дополняя их элементами в стиле оверсайз, например, жакетом.
"У нас сейчас тренд на женственность, который перешел с весны на летний сезон", — объясняет дизайнер.
Особое внимание Андре Тан советует обратить на платья с кружевом и из легких светлых тканей, которые подчеркивают романтическое настроение.
Модная летняя обувь
Правильно подобранная обувь завершает образ, и этим летом тренды максимально разнообразны. Можно выбрать как элегантные модели на каблуках, так и удобные тапочки на каждый день. Обратите внимание на:
- босоножки с ремешками
- модели peep-toe
- минималистичные тапочки
"В тренде будут тапочки и босоножки разных стилей — от классических до современных", — отмечает Андре Тан.
Светлые вещи — вневременная классика
Есть вещи, которые не меняются со временем, и именно они формируют идеальный базовый гардероб. Уже почти 20 лет стилисты рекомендуют забросить тусклые вещи в дальний угол шкафа и выбирать на теплое время года светлые базовые вещи из натуральных тканей. Среди классических вариантов на лето:
- белый топ
- платья из легких тканей
- бежевая и кремовая одежда
- одежда из натуральных тканей
Это база, которая работает в любом сезоне и соответствует принципам капсульного гардероба.
Что покупать на лето — советы Андре Тана:
