Тренд на женственность: какие вещи украсят базовый гардероб на лето 2026

Андре Тан рассказал, чем стоит пополнить гардероб перед летом 2026 года.

Летние образы 2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, alinemarquez; pinterest.com, dress_clothes

Гардероб на лето 2026 — что приобрести

Советы Андре Тана для летнего гардероба

Как только Украина начинает греться в лучах почти летнего солнца, перед модницами встает непростой выбор — как обновить гардероб к новому сезону. Главред расскажет о необходимых вещах для летних луков, которые помогут выглядеть современно и стильно каждый день.

Джинса — главный акцент сезона

По словам Андре Тана, в этом году в центре внимания — комфорт, женственность и продуманные базовые вещи. Один из главных трендов лета — это деним 2026, который возвращается в легком и универсальном формате.

"Первое, на что нужно обратить внимание, — это джинса. Легкие варианты денима на пике популярности в этом сезоне", — говорит дизайнер.

В тренде:

джинсовые юбки макси

мини-юбки из денима

джинсы wide leg

женские бермуды

джинсовые комплекты (рубашка + юбка или шорты)

Такие вещи составляют основу базового летнего гардероба и легко сочетаются друг с другом. Более того, деним — один из самых практичных вариантов, который выглядит стильно и удобен для повседневных образов.

Джинсовый костюм / фото: pinterest.com, ayelenzalazar86

Романтичные платья — тренд на женственность

Еще одно важное направление в моде на лето 2026 — это романтические платья. Такие модели можно носить как в повседневных образах, так и на вечеринки, дополняя их элементами в стиле оверсайз, например, жакетом.

"У нас сейчас тренд на женственность, который перешел с весны на летний сезон", — объясняет дизайнер.

Особое внимание Андре Тан советует обратить на платья с кружевом и из легких светлых тканей, которые подчеркивают романтическое настроение.

Платье на лето / фото: pinterest.com, alvalinneacreate

Модная летняя обувь

Правильно подобранная обувь завершает образ, и этим летом тренды максимально разнообразны. Можно выбрать как элегантные модели на каблуках, так и удобные тапочки на каждый день. Обратите внимание на:

босоножки с ремешками

модели peep-toe

минималистичные тапочки

"В тренде будут тапочки и босоножки разных стилей — от классических до современных", — отмечает Андре Тан.

Образ с мюлями / фото: pinterest.com, tlikhang

Светлые вещи — вневременная классика

Есть вещи, которые не меняются со временем, и именно они формируют идеальный базовый гардероб. Уже почти 20 лет стилисты рекомендуют забросить тусклые вещи в дальний угол шкафа и выбирать на теплое время года светлые базовые вещи из натуральных тканей. Среди классических вариантов на лето:

белый топ

платья из легких тканей

бежевая и кремовая одежда

одежда из натуральных тканей

Это база, которая работает в любом сезоне и соответствует принципам капсульного гардероба.

Что покупать на лето — советы Андре Тана:

