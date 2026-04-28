В солнце и в дождь: стильные образы на капризную весну 2026

Алена Кюпели
28 апреля 2026, 18:51
Полосатая рубашка или футболка оверсайз и кружевная юбка - это идеальное сочетание.
Модные образы на весну
Модные образы на весну / Коллаж Главред, фото anasol-style.com.ua, Pixabay

Дни, когда приходилось одеваться только для того, чтобы пережить мороз, закончились! Теперь пора немного показать кожу, поэкспериментировать с лёгкими тканями и яркими цветами, и повеселиться с игривыми аксессуарами.

Но давайте будем реалистами: "Апрельские дожди приносят майские цветы" — это поговорка не просто так. Мы всё ещё находимся в этом непростом переходном сезоне — не так холодно, как в марте, но всё ещё достаточно прохладно и непредсказуемо, поэтому грамотная многослойность просто необходима. Лёгкий тренч или ветровка из ткани "гопп-кор" справятся с внезапными дождями и сильным ветром, не испортив ваш образ.

Так что пусть эти наряды, которые присмотрели дизайнеры Cosmopolitan, вдохновят вас на создание весеннего гардероба. Это идеальные летне-весенние образы для подготовки к теплому сезону.

Полоска и кружево

Полосатая рубашка или футболка оверсайз и кружевная юбка - это идеальное сочетание непринужденной элегантности и нежной женственности. Подберите полоски к юбке, затем наденьте классический тренч для шикарного образа в парижском стиле, и вы будете готовы к любой холодной погоде.

Полоска и кружево - выглядит фантастически
Полоска и кружево - выглядит фантастически / Фото bowsandsequins.com

Спортивный деловой

Давайте будем честны: пиджак с офисной юбкой в ​​полоску — это так скучно и предсказуемо! Замените его на ветровку приглушенного цвета (но все еще в рамках корпоративной цветовой палитры), и ваш обычный офисный наряд приобретет изюминку. Дополнительные баллы за стиль, если вы добавите розовую сумочку для большей яркости.

Длинное платье в горошек

Горошек начал проникать в моду в прошлом году, но в этом сезоне он здесь, чтобы доминировать. Причудливый принт на длинном платье-макси — особенно в сочетании с элегантными балетками — идеально подходит для весны.

Платье в горох - это тренд
Платье в горох - это тренд / Фото Instagram/modesees_trends

Цветочный принт

Цветочные принты не являются чем-то революционным в это время года, но сочетание цветов в комплекте из двух предметов одежды действительно выводит образ на новый уровень. Это настолько экстравагантно, что работает, и, честно говоря, сейчас для этого самое подходящее время! Добавьте пастельные туфли на каблуках и подходящую сумочку, и вы будете выглядеть как само воплощение весны.

Костюм с цветочным принтом - хит сезона
Костюм с цветочным принтом - хит сезона / Фото anasol-style.com.ua

Об источнике: Cosmopolitan

Cosmopolitan - международный женский журнал. Содержание включает в себя статьи о взаимоотношениях, здоровье, карьере, самосовершенствовании, знаменитостях, а также моде и красоте. Выпущен впервые в США в 1886 году как семейный журнал, позже стал литературным журналом, и в конце концов, в поздние 1960-е годы, становится женским журналом. Журнал печатается на 35 языках и распространён более чем в 110 странах, сообщает Википедия.

