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Как еще можно назвать Елену на украинском: забудьте о "Лене" и чужеродны кальках

Марина Иваненко
13 июня 2026, 18:47
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От Оленки до Оленцуни — откройте для себя богатство украинского именного словаря. Значение, происхождение и самые красивые формы популярного женского имени.
Как назвать Елену на украинском языке
Как назвать Елену на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Какие формы имеет имя Елена
  • Что означает имя Елена и каково его происхождение
  • Когда обладательницы этого имени отмечают День ангела

Украинский именник чрезвычайно богат на благозвучные, глубокие и самобытные формы. Часто в повседневном общении мы ограничиваемся лишь несколькими привычными вариантами известных имен, даже не подозревая, сколько аутентичных и нежных аналогов скрывает наш язык. Одно из самых популярных женских имен в Украине — Елена — является ярким примером, ведь имеет множество красивых народных и уменьшительно-ласкательных форм.Главред расскажет подробнее.

Популярный украинский филолог и наставник по технике речи Адам Диденко в своем TikTok-блоге обратил внимание на богатство вариантов этого имени. По словам языковеда, украинский язык гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд, а стоит лишь заглянуть чуть глубже — и открывается целый мир языкового колорита. Блогер призывает отказываться от иностранных калек и активнее использовать исконно украинские формы.

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Как ласково обращаться к Елене

Для повседневного общения и выражения теплых чувств эксперт предлагает целую палитру украинских форм имени.

  • Классические и привычные: Оленка и Оленочка — традиционные теплые варианты, знакомые многим с детства.
  • Нежные и изящные: Оленонька и Оленця — формы, которые придают обращению особую мягкость, искренность и теплоту.
  • Редкие и колоритные: Оленцуня — уникальная народная ласковая форма, которая поможет подчеркнуть индивидуальность девушки или женщины.

Кроме того, в украинской традиции исторически существовали такие короткие или родственные формы, как Леся и Ляля, а также западноевропейский вариант — Гелена (Хелена).

Наиболее популярные женсике имена
Наиболее популярные женсике имена / Инфографика: Главред

Что означает имя Елена

Имя Елена имеет древнегреческое происхождение и происходит от слова ἐλένη (elene), которое переводят как "светоч", "факел" или "огонь".

Часто его этимологию связывают с именем древнегреческого бога солнца Гелиоса, поэтому среди наиболее распространенных современных трактовок встречаются такие значения: "солнечный свет", "сияющая", "избранная".

В украинскую языковую традицию это имя попало вместе с христианством в форме Елена, однако со временем приспособилось к законам украинской фонетики и приобрело привычную нам форму — Олена.

Видео о том, как еще можно назвать Елену на украинском языке, можно посмотреть здесь:

@adam_didenko Какие украинские варианты имеет имя "Олена" — и как их уместно употреблять. Украинский язык — глубже, чем кажется. Стоит только копнуть чуть глубже — и открывается совсем другой уровень? #украинский#украинскийязык#речь#язык#наукраинском♬ оригинальный звук - adam.didenko

Когда у Елены празднуют День ангела

По новому церковному новоюлианскому календарю, который сейчас действует в Украине, обладательницы этого имени отмечают главные именины 21 мая — в день памяти святой равноапостольной царицы Елены (по старому стилю этот праздник приходился на 3 июня).

Поскольку это имя широко почитается в христианской традиции, День ангела Елены в течение года отмечают также 28 января, 11 июля — в день памяти святой княгини Ольги, которая при крещении приняла имя Елена, и 30 октября.

Для каждой женщины днем ее небесной покровительницы считается дата, ближайшая к дню рождения.

Использование аутентичных украинских форм имен — прекрасный способ сделать нашу речь богаче, ярче и помочь вернуть к жизни забытый национальный колорит.

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О личности: Адам Диденко

Адам Диденко — украинский филолог и наставник по технике речи, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko имеет около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.

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