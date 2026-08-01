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Мощный удар по Кремлю: названы неожиданные цели для атак вглубь РФ

Алексей Тесля
1 августа 2026, 00:06
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Мощности РФ по производству СПГ построены в регионах с чрезвычайно сложными климатическими условиями.
Найбільший НПЗ Росії призупинив роботу після удару України
Раскрыты вероятные цели для новых ударов по РФ / Коллаж: Главред, фото: ССО ВСУ, скриншот

Главное из заявлений Шапрана:

  • ВСУ могут вывести из строя заводы "Новатека", расположенные за Полярным кругом
  • Украина может уничтожить один-два российских завода по производству СПГ

Экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран заявил о том, что эффективность ударов по подземным трубопроводам РФ будет иметь низкий КПД.

"А вот если вывести из строя заводы "Новатека", расположенные за Полярным кругом и предназначенные для производства СПГ, это уже совсем другая история. Этот газ поставляется и в Европу, и в Китай, и даже в Южную Корею", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт пояснил, что быстро восстановить такие заводы будет невозможно, потому что ремонтные работы там можно проводить только в течение короткого сезона - два-три месяца в году.

"Думаю, если бы Украина уничтожила один-два российских завода по производству сжиженного газа, это сразу заметило бы мировое сообщество, потому что с рынка исчез бы источник поставок СПГ", - не исключает он.

Собеседник уточнил, что практически все российские мощности по производству СПГ построены в регионах с чрезвычайно сложными климатическими условиями.

"Как только дальность украинских ракет и БПЛА существенно увеличится, эти объекты могут стать новыми целями. Это способно серьезно подорвать способность России оставаться глобальным игроком на мировом энергетическом рынке", - добавил Шапран.

Смотрите видео - интервью Виталия Шапрана:

Удары по объектам РФ: стали известны подробности ночной атаки

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ нанесли серию ударов по военным и стратегическим объектам российских войск на временно оккупированных территориях.

По информации украинских военных, в результате атаки дроны поразили 36 целей, расположенных в глубоком тылу противника. Среди пораженных объектов оказались командные пункты, радиолокационные станции, логистические узлы, а также инфраструктура, связанная с поставками топлива и обеспечением энергоресурсами.

Сообщается, что операция была направлена на ослабление военной инфраструктуры РФ и нарушение работы объектов, которые используются для поддержки боевых действий.

Удары вглубь РФ - новости по теме

Главред ранее писал, что Владимир Зеленский подтвердил успешную атаку на нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге и предприятие в Тамбовском регионе, вовлеченное в производство российского оружия.

Напомним, в Краснодарском крае РФ было шумно. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов - Ильский НПЗ.

Ранее украинские военные применили "дальнобойные санкции" и поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове. НПЗ находится на расстоянии около 700 километров от линии фронта.

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О персоне: Виталий Шапран

Виталий Шапран – экономист, финансовый аналитик.

В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ.

В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ.

С мая 2020 года – член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

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Виталий Шапран
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