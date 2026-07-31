Дизель достиг нового исторического рекорда: что происходит с ценами на украинских АЗС

Предыдущий рекорд, зафиксированный 15 апреля, превышен уже более чем на полгривны за литр.

https://glavred.info/economics/dizel-dostig-novogo-istoricheskogo-rekorda-chto-proishodit-s-cenami-na-ukrainskih-azs-10784981.html Ссылка скопирована

Стоимость дизельного топлива в Украине установила новый исторический рекорд / Коллаж Главред, фото: скриншоты/YouTube

Главное из новости:

видео дня

Дизельное топливо подорожало до 91,99 грн за литр

Это самая высокая цена за всю историю наблюдений

Бензин А-95 с 30 июля стоит 81,19 грн

Средняя цена дизельного топлива на украинских АЗС достигла 91,99 грн за литр - это абсолютный максимум за всю историю наблюдений. За сутки топливо подорожало на 1,33 грн, или 1,5%, свидетельствуют данные портала "Минфин".

Предыдущий исторический максимум держался с 15 апреля этого года - тогда литр дизеля на заправках стоил 91,4 грн. Нынешнее значение превысило его на 59 копеек.

Наиболее заметный рост виден в недельном интервале. За рабочую неделю дизельное топливо подорожало на 3,11 грн за литр - темп, который существенно отличается от остальных видов топлива.

Что происходит с ценами на бензин

Динамика цен на бензиновые марки за тот же период была практически нулевой. А-92 подорожал на 5 копеек и торгуется по 77,75 грн за литр, А-95 премиум подорожал на 2 копейки - до 84,27 грн.

Цена обычного А-95 не изменилась с 30 июля и остается на уровне 81,19 грн за литр. В целом с 27 июля популярные марки бензина подорожали всего на 9–28 копеек.

Автогаз дорожает, но медленно

Сжиженный газ для автомобилей растет в цене умеренными темпами: за сутки он подорожал на 20 копеек, или 0,5%. Сейчас литр этого топлива на заправках стоит в среднем 43,52 грн.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред