Дизель достиг нового исторического рекорда: что происходит с ценами на украинских АЗС

Главное из новости:
- Дизельное топливо подорожало до 91,99 грн за литр
- Это самая высокая цена за всю историю наблюдений
- Бензин А-95 с 30 июля стоит 81,19 грн
Средняя цена дизельного топлива на украинских АЗС достигла 91,99 грн за литр - это абсолютный максимум за всю историю наблюдений. За сутки топливо подорожало на 1,33 грн, или 1,5%, свидетельствуют данные портала "Минфин".
Предыдущий исторический максимум держался с 15 апреля этого года - тогда литр дизеля на заправках стоил 91,4 грн. Нынешнее значение превысило его на 59 копеек.
Наиболее заметный рост виден в недельном интервале. За рабочую неделю дизельное топливо подорожало на 3,11 грн за литр - темп, который существенно отличается от остальных видов топлива.
Что происходит с ценами на бензин
Динамика цен на бензиновые марки за тот же период была практически нулевой. А-92 подорожал на 5 копеек и торгуется по 77,75 грн за литр, А-95 премиум подорожал на 2 копейки - до 84,27 грн.
Цена обычного А-95 не изменилась с 30 июля и остается на уровне 81,19 грн за литр. В целом с 27 июля популярные марки бензина подорожали всего на 9–28 копеек.
Автогаз дорожает, но медленно
Сжиженный газ для автомобилей растет в цене умеренными темпами: за сутки он подорожал на 20 копеек, или 0,5%. Сейчас литр этого топлива на заправках стоит в среднем 43,52 грн.
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Об источнике: УНИАН
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