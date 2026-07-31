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СБУ сообщила об ударах по важным объектам в Крыму и РФ - детали

Виталий Кирсанов
31 июля 2026, 11:53
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СБУ сообщила об ударах по авиазаводу в Евпатории, порту Тамань и Волгоградскому НПЗ.
СБУ сообщила об ударах по важным объектам в Крыму и РФ
СБУ сообщила об ударах по важным объектам в Крыму и РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • В Евпатории поражены два ангара, где хранилась авиационная техника
  • Нанесен удар по инфраструктуре порта Тамань
  • Успешно поражен НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка"

Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны провела очередную операцию по поражению военных, логистических и нефтеперерабатывающих объектов на территории России и временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили в СБУ.

По информации спецслужбы, во временно оккупированной Евпатории под удар попал местный авиационный завод. В результате атаки были поражены два ангара, где хранилась авиационная техника, а также производственный цех предприятия.

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Кроме того, как отметили в ведомстве, был нанесен удар по инфраструктуре порта Тамань. По данным СБУ, на объекте возник масштабный пожар.

В спецслужбе также сообщили, что одной из целей операции стал Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.

"Успешно поражен НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ с мощностью около 15 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо", – сообщают в СБУ.

Эта спецоперация проведена в соответствии с поставленными президентом Украины Владимиром Зеленским задач по снижению военного потенциала страны-агрессора.

"Каждое пораженное предприятие ВПК РФ, каждый горящий НПЗ или порт – это еще один шаг к истощению военной машины РФ. Эти системные операции СБУ по сокращению военного потенциала врага будут продолжаться и в дальнейшем", – говорится в сообщении.

Генеральный штаб ВСУ в Телеграм-канале сообщает также о поражении комплекса радиоэлектронной борьбы оккупантов "Поле-21" в районе Голубовки Луганской области, склада боеприпасов в районе Наумовки (АР Крым) и пункта управления противника в районе Бахмута Донецкой области.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Главред

Раскрыты новые планы ударов по объектам РФ

Главред писал, что, по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, Украина готовится к расширению ударов по целям в России, в частности по газовой инфраструктуре.

Это станет отдельным вызовом для россиян, поскольку на газе у них работают практически все электростанции, а также удары Украины приводят к распаду единого экономического пространства РФ.

Уже сейчас в РФ вводят ограничения на вывоз топлива из тех или иных регионов и на продажу топлива жителям других городов. Все это происходит по сценарию Советского Союза

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина массированно атаковала Ярославль, Ростов и Белгород дронами. По сообщениям СМИ и очевидцев, массированные атаки дронов в ночь на 27 июля затронули важную инфраструктуру. В Белгороде зафиксировано аварийное отключение света, в Ростове были повреждены портовая и железнодорожная инфраструктура, а в Ярославле сообщали о перекрытии дороги в сторону Москвы.

Силы обороны Украины нанесли удары по логистическим и промышленным объектам в глубине России. В частности, сообщалось об уничтожении склада Wildberries в Рязани. По имеющейся информации, на складе возник масштабный пожар. Этот объект называли четвертым по площади в стране и открытым в 2023–2024 годах.

Очевидцы и OSINT-каналы сообщали об ударах по нефтеперерабатывающему комплексу в Перми. В результате действительно был зафиксирован пожар на НПЗ. Огнем охвачены технические эстакады между установками АВТ-4 и АВТ-5.

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Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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