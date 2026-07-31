СБУ сообщила об ударах по важным объектам в Крыму и РФ - детали

Кратко:
- В Евпатории поражены два ангара, где хранилась авиационная техника
- Нанесен удар по инфраструктуре порта Тамань
- Успешно поражен НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка"
Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны провела очередную операцию по поражению военных, логистических и нефтеперерабатывающих объектов на территории России и временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили в СБУ.
По информации спецслужбы, во временно оккупированной Евпатории под удар попал местный авиационный завод. В результате атаки были поражены два ангара, где хранилась авиационная техника, а также производственный цех предприятия.
Кроме того, как отметили в ведомстве, был нанесен удар по инфраструктуре порта Тамань. По данным СБУ, на объекте возник масштабный пожар.
В спецслужбе также сообщили, что одной из целей операции стал Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.
"Успешно поражен НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ с мощностью около 15 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо", – сообщают в СБУ.
Эта спецоперация проведена в соответствии с поставленными президентом Украины Владимиром Зеленским задач по снижению военного потенциала страны-агрессора.
"Каждое пораженное предприятие ВПК РФ, каждый горящий НПЗ или порт – это еще один шаг к истощению военной машины РФ. Эти системные операции СБУ по сокращению военного потенциала врага будут продолжаться и в дальнейшем", – говорится в сообщении.
Генеральный штаб ВСУ в Телеграм-канале сообщает также о поражении комплекса радиоэлектронной борьбы оккупантов "Поле-21" в районе Голубовки Луганской области, склада боеприпасов в районе Наумовки (АР Крым) и пункта управления противника в районе Бахмута Донецкой области.
Раскрыты новые планы ударов по объектам РФ
Главред писал, что, по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, Украина готовится к расширению ударов по целям в России, в частности по газовой инфраструктуре.
Это станет отдельным вызовом для россиян, поскольку на газе у них работают практически все электростанции, а также удары Украины приводят к распаду единого экономического пространства РФ.
Уже сейчас в РФ вводят ограничения на вывоз топлива из тех или иных регионов и на продажу топлива жителям других городов. Все это происходит по сценарию Советского Союза
Удары по России - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина массированно атаковала Ярославль, Ростов и Белгород дронами. По сообщениям СМИ и очевидцев, массированные атаки дронов в ночь на 27 июля затронули важную инфраструктуру. В Белгороде зафиксировано аварийное отключение света, в Ростове были повреждены портовая и железнодорожная инфраструктура, а в Ярославле сообщали о перекрытии дороги в сторону Москвы.
Силы обороны Украины нанесли удары по логистическим и промышленным объектам в глубине России. В частности, сообщалось об уничтожении склада Wildberries в Рязани. По имеющейся информации, на складе возник масштабный пожар. Этот объект называли четвертым по площади в стране и открытым в 2023–2024 годах.
Очевидцы и OSINT-каналы сообщали об ударах по нефтеперерабатывающему комплексу в Перми. В результате действительно был зафиксирован пожар на НПЗ. Огнем охвачены технические эстакады между установками АВТ-4 и АВТ-5.
Читайте также:
- "Ударили по людям без всякого военного смысла": Зеленский - об ударе РФ по АТБ в Чернигове
- РФ ударила баллистикой по пригороду Кривого Рога: есть много погибших, среди которых дети
- Россия ударила по Польше: все детали атаки, почему ракету не сбили и как реагирует мир
Об источнике: СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред