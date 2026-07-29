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Один из крупнейших складов Wildberries уничтожен: дроны мощно атаковали Рязань

Анна Косик
29 июля 2026, 08:07
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В результате атаки украинских дронов нанесен ещё один важный удар.
Один из крупнейших складов Wildberries уничтожен: дроны мощно атаковали Рязань
На складе российской компании бушует масштабный пожар / Коллаж: Главред, фото: t.me/ssternenko

Главное:

  • Украинские дроны атаковали Рязань
  • В результате атаки уничтожен один из крупнейших складов Wildberries в РФ
  • Рязанский НПЗ оказался под ударом Украины

Силы обороны Украины уничтожили склад Wildberries и атаковали НПЗ в Рязани. На территории логистического центра вспыхнул масштабный пожар, а завод начал экстренно сбрасывать давление в системе.

Об этом сообщил украинский общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко. По его словам, местные власти заявили, что на оба объекта упали лишь обломки дронов. Но видео в сети свидетельствуют об обратном.

видео дня

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что склад Wildberries в Рязани - четвертый по площади в стране-агрессоре России и открыт совсем недавно - в 2023–2024 годах.

Один из крупнейших складов Wildberries уничтожен: дроны мощно атаковали Рязань
Скриншот из Telegram-канала "Главред"

Смотрите видео последствий атаки на склад Wildberries:

Андрющенко также сообщил, что сегодня под ударом украинских дронов могла оказаться не только Рязань. В Удмуртии, более чем в 1300 километрах от границы с Украиной, объявили режим беспилотной опасности.

Крупнейшие логистические центры Wildberries в России
Крупнейшие логистические центры Wildberries в России / Инфографика: Главред

Какова истинная цель ударов Украины по Wildberries - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам экономиста, члена Украинского общества финансовых аналитиков, бывшего члена Совета Национального банка Украины Виталия Шапрана, Украина наносит удары по крупным логистическим объектам в России не только для уничтожения военных ресурсов, но и для оказания экономического давления и влияния на российское общество.

Крупные склады и логистические центры в России могут использоваться не только для гражданских нужд, но и для обеспечения военной промышленности. Шапран отметил, что через такие хабы Россия импортирует, в частности, из Китая дроны, комплектующие и другие товары двойного назначения.

Удары по складам Wildberries - последние новости

Ранее, 25 июля, в России прогремели взрывы. Украина атаковала дронами склад Wildberries в Екатеринбурге на расстоянии около 1750 километров от административной границы.

Напомним, Главред писал, что в ночь на 24 июля российский Санкт-Петербург подвергся массированной атаке дронов. На двух складах Wildberries возникли масштабные пожары.

Накануне, 23 июля, в двух российских регионах прогремели взрывы. Под удар попал логистический хаб Wildberries в Воронежской области и объект нефтеперерабатывающей промышленности в Ульяновской области.

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О персоне: Сергей Стерненко

Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший руководитель одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала.

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