Король Чарльз больше не спит с королевой: в чем причина

Инсайдеры поделились приватной информацией в отношении короля Чарльза и его супруги.

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Король Чарльз ІІІ не делит общую спальню с королевой/ колаж: Главред, фото: instagram.com, theroyalfamily

Кратко:

Почему король спит отдельно

О какой давней проблеме говорят инсайдеры

Король Чарльз не скрывает, как возраст и старые травмы, полученные во время игры в поло, сказались на его физическом состоянии.

Как стало известно RadarOnline.com, сейчас он живет в отдельной спальне от королевы Камиллы, пока борется с раком.

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Сообщается, что 77-летний монарх и его 79-летняя жена Камилла имеют три спальни в своей резиденции – по одной на каждого и одну на двоих – что отражает давнюю королевскую традицию раздельного сна, хотя, по словам источников, такое положение дел также помогает Чарльзу справляться с хроническими болями.

Королева Камилла имеет отдельную комнату / ua.depositphotos.com

Ранее король говорил о проблемах со спиной, а 41-летний принц Гарри в своих мемуарах описал, как его отец ежедневно делал стойки на голове и занимался физиотерапией от болей в шее и спине, во многом связанных с игрой в поло.

Гарри писал, что, заходя в комнату отца, он мог застать его "делающим стойки на голове", и добавил: "Эти упражнения, назначенные физиотерапевтом, были единственным эффективным средством от постоянных болей в шее и спине отца".

Источник во дворце заявил: "Король давно знает, что старые травмы могут дать о себе знать, поэтому расположение спальни на самом деле направлено на обеспечение комфорта и сохранение отдыха. Это гораздо более практично, чем символично – это дает им обоим пространство, необходимое Чарльзу и Камилле для полноценного восстановления и сна без лишнего напряжения".

Король Чарльз III и королева Камилла - вместе много лет / ua.depositphotos.com

Другой инсайдер из королевской семьи сказал: "Брак Чарльза и Камиллы определяется близостью, а не расстоянием, и расположение спальни – это просто часть того, как они справляются со своей жизнью. Когда человек годами страдает от болей в спине, наличие подходящего спального места, правильной поддержки и возможности отдыхать, не усугубляя ситуацию, может иметь огромное значение".

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