Галкин растрогал сеть поступком для Пугачевой: "Вместе до конца"

Российские звезды Алла Пугачева и Максим Галкин, которые поддержали Украину после начала полномасштабного вторжения, появились вместе на улицах Лимассола. Трогательные кадры их прогулки, опубликованные в Instagram, тронули поклонников пары из-за джентльменского поступка Максима.
В последнее время Пугачева все чаще появляется на публике с тростью. Из-за возраста и проблем со здоровьем певице трудно передвигаться без поддержки. Но во время прогулки с мужем Алла нашла себе более надежную опору. Примадонна шла за руку с Галкиным, который, в свою очередь, нес трость, ставшую артистке ненужной.
Милые кадры прогулки пары и заботы Максима о своей возлюбленной тронули пользователей сети. Они высказали мнение, что именно так должен выглядеть настоящий брак, а проявленная забота о супруге должна стать примером для остальных.
"Как им повезло друг с другом. Если замуж, то только так. Сколько заботы, нежности в этом видео. Пересматриваю это видео и хочется плакать"
"Дай бог вместе до конца. Рука в руке. Об этом можно только мечтать"
"Пусть ваша идиллия длится вечно!"
Ранее Главред сообщал, что популярные исполнители Потап и Настя приняли решение возродить свой легендарный дуэт после 9-летней паузы. Свое обращение артисты начали со слов, которые поклонники поначалу приняли за объявление о разводе пары.
Также Оля Полякова впервые высказалась о приостановке проекта "Дорослі дівчата". После скандального интервью Вадима Буряковского, в котором он откровенно заявил о неискренности ведущей и назвал ее супруга Тимура Хромаева "мажором", между звездными подругами пробежала черная кошка.
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
