Галкин растрогал сеть поступком для Пугачевой: "Вместе до конца"

Звездная пара появилась вместе на улицах Лимассола.

Алла Пугачева и Максим Галкин - отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Российские звезды Алла Пугачева и Максим Галкин, которые поддержали Украину после начала полномасштабного вторжения, появились вместе на улицах Лимассола. Трогательные кадры их прогулки, опубликованные в Instagram, тронули поклонников пары из-за джентльменского поступка Максима.

В последнее время Пугачева все чаще появляется на публике с тростью. Из-за возраста и проблем со здоровьем певице трудно передвигаться без поддержки. Но во время прогулки с мужем Алла нашла себе более надежную опору. Примадонна шла за руку с Галкиным, который, в свою очередь, нес трость, ставшую артистке ненужной.

Милые кадры прогулки пары и заботы Максима о своей возлюбленной тронули пользователей сети. Они высказали мнение, что именно так должен выглядеть настоящий брак, а проявленная забота о супруге должна стать примером для остальных.

"Как им повезло друг с другом. Если замуж, то только так. Сколько заботы, нежности в этом видео. Пересматриваю это видео и хочется плакать"

"Дай бог вместе до конца. Рука в руке. Об этом можно только мечтать"

"Пусть ваша идиллия длится вечно!"

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

