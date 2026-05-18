Почему РФ начала атаковать Закарпатье и причем тут Орбан: в The Times назвали причину

Оккупанты впервые с начала полномасштабной войны ударили по Ужгороду, и, вероятно, атаки продолжатся.

Смена власти в Венгрии открыла путь для российских ударов по Закарпатью

О чем пишет The Times:

Отношения Орбана с Кремлем служили негласной защитой для Закрапатья

Петер Мадьяр вызвал российского посла "на ковер" из-за атаки на Ужгород

Лидеры Украины и Венгрии готовят переговоры

Армия РФ, вероятно, будет продолжать наносить удары по Закарпатью, где проживает большинство этнических венгров Украины. Причина в том, что друг российского диктатора Путина Виктор Орбан, называвший себя защитником региона перед Кремлем, больше не является премьер-министром Венгрии.

Как пишет The Times, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Закарпатье избежало большей части ракетных и дроновых атак.

В последние месяцы этот регион оказался втянут в довольно ожесточенную избирательную кампанию, поскольку бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стремился использовать в качестве оружия венгерское этническое меньшинство региона в своей попытке переизбраться на пятый срок.

Война в Украине стала центральной темой кампании Орбана, поскольку он стремился убедить венгров в регионе, имевших право голоса, что голосование за его соперника Петера Мадьяра — это голосование за войну, а не за мир.

12 апреля Мадьяр одержал убедительную победу над Орбаном и был приведен к присяге 9 мая. Это произошло как раз во во время трехдневного перемирия между Украиной и Россией. Как только перемирие закончилось, Россия начала массированную атаку, впервые ударив по Ужгороду, а также по других более маленьким городам Закарпатья.

"Я была в шоке от того, что нас атаковали. Это всегда было мирное место, самое спокойное во всей стране. Теперь война приближается к нам, и в Украине нет безопасного места", - сказала местная жительница Татьяна.

"Удаленное географическое положение Закарпатья, расположенного ближе к Берлину, чем к линии фронта на Донбассе, всегда делало его маловероятной целью для России. Но многие из примерно 100 тысяч проживающих здесь венгров считают, что они, по крайней мере, неофициально защищены тесными отношениями Орбана с Россией и его самопровозглашенным статусом защитника венгров за пределами границ своей страны", - пишет издание.

Поддержка Орбана всегда была высока среди этнических венгров за рубежом, в том числе в Словакии, Румынии и Сербии, а также в Украине. С момента своего избрания в 2010 году Орбан выдал более миллиона паспортов этим общинам, позволив им голосовать за него, одновременно выделяя миллионы евро из денег налогоплательщиков на образование на венгерском языке, а также на пенсии и культурные центры.

На пресс-конференции в Будапеште после своего первого полноценного заседания кабинета министров Мадьяр осудил удар по Закарпатью.

"Венгерское правительство глубоко осуждает российский удар по Закарпатью, где проживают венгерские общины", — сказал он.

Российского посла вызовут для дачи показаний, когда "Владимир Путин планирует положить конец этой кровавой войне, которую он начал более четырех лет назад".

Зеленский назвал заявление Мадьяра "важным посланием".

Ожидается, что Мадьяр и Зеленский встретятся в начале следующего месяца в Берегове, чтобы обсудить вопросы прав венгерского меньшинства, в частности, языковые вопросы и вопросы образования.

13 мая в Ужгороде прогремели взрывы. Город впервые с начала полномасштабной войны атаковали российские беспилотники.

Как сообщил журналист Виталий Глагола, один из дронов-камикадзе попал в объект критической инфраструктуры в районе микрорайона Дравцы. Как утверждал Глагола, еще один удар зафиксировали в микрорайоне Табла.

После завершения дроновой опасности городской голова Богдан Андреев прокомментировал последствия вражеской атаки. Он заявил, что впервые с начала полномасштабной войны Ужгород подвергся атаке вражеских беспилотников.

Зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Как писал Главред, в ночь на 18 мая российская оккупационная армия нанесла комбирированный ракетно-дроновый удар по Днепру. В городе под вражеский удар попал жилой квартал. Возникли пожары.

По состоянию на 07:01 понедельника известно о 18 раненых вследствие атаки россиян на Днепр. Среди них – 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. Дети находятся на амбулаторном лечении.

Восемь человек госпитализированы (4 женщины и 4 мужчины). Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Все пострадавшие получают необходимую помощь.

В ночь на 18 мая армия страны-агрессора РФ также атаковала дронами Одессу. Повреждены дома, лицей и детский сад. Пострадали 11-летний мальчик и мужчина. Под утро враг также атаковал объекты инфраструктуры.

РФ готовит новый сценарий ударов по Украине — ISW

Страна-агрессор Россия сейчас запускает ракеты почти "с конвейера". Важным моментом является то, что произведенные в России ракеты до сих пор содержат значительное количество западных компонентов, несмотря на действующие санкции. Об этом говорится в отчете Института изучения войны

"Ослабление санкций принесет пользу российскому производству крылатых и баллистических ракет, позволяя России запускать больше таких воздушных целей за один ударный комплекс, чтобы перегрузить украинские системы ПВО и увеличить вероятность успешных поражений", — говорится в сообщении.

Кроме того, РФ проводит разведку центров принятия решений в Киеве и его окрестностях на предмет возможных будущих ударов.

Так, ГУР получило спутниковые снимки и российские документы, в которых изложены планы ударов по примерно 20 политическим и военным объектам, которые часто посещают высокопоставленные украинские чиновники.

"Кремль угрожал нанести удары по центрам принятия решений в Киеве, если украинские войска нанесут удары во время празднования Дня Победы в Москве 9 мая. Россия не отказалась от своих планов по таким ударам в будущем — даже после окончания срока прекращения огня", — отметили в ISW.

Об источнике: The Times The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

