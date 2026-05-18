В панике из-за атаки дронов на Москву: в ISW указали на уязвимое место РФ

В Кремле пытаются скрыть последствия украинских ударов.

https://glavred.info/world/v-panike-iz-za-ataki-dronov-na-moskvu-v-isw-ukazali-na-uyazvimoe-mesto-rf-10765640.html Ссылка скопирована

Последствия ударов по Москве / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/GeneralStaff.ua

Ключевые тезисы:

Удары по Москве вызвали панику среди блогеров РФ

Пропагандистские СМИ практически не освещали атаки

Россияне жалуются на провалы тыловой ПВО

Удары Сил обороны Украины по Москве и Подмосковью 17 мая показали, что страна-агрессор Россия не способна эффективно защитить даже свою столицу. Это осознание вызвало шквал разочарования и критики у пропагандистов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что немногочисленные представители российских властей, которые хоть что-то сказали об атаке, были на удивление сдержанны в формулировках или пытались скрыть, сколько важных объектов удалось поразить украинцам.

видео дня

Так, по словам аналитиков, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова раскритиковала украинские удары за их якобы влияние на гражданское население, не упомянув о нескольких успешных ударах по российским оборонно-промышленным заводам и объектам нефтяной инфраструктуры.

А пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков несколько "остудил" россиян, которые требовали чуть ли не ядерного удара по Украине в ответ на атаку на Москву. В частности, он сказал, что удары по Москве не могут быть основанием для ядерного удара.

В то же время независимое российское СМИ "Агентство" зафиксировало определенную "табуированность" темы украинских ударов по Москве на государственных пропагандистских телеканалах РФ.

В ISW добавляют, что кардинально противоположная обстановка наблюдалась на российских ультранационалистических каналах. Российские блогеры, реагируя на украинские удары по Москве, отмечали неэффективность российской противовоздушной обороны, особенно в Московской области, и жаловались на рост ударных возможностей Украины.

"Российские военные блогеры неоднократно подчеркивали провалы в противовоздушной обороне России и призывали к ответным ударам, поскольку Кремль постоянно не защищает или не укрепляет тыловую противовоздушную оборону России", — подытожили аналитики.

Усиление ударов по РФ

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди говорил, что Украина продолжает наращивать удары по целям в глубине территории России, в частности по объектам нефтегазовой отрасли.

По его словам, расстояние в 1 500–2 000 километров от линии фронта больше не является безопасным тылом для РФ.

Он подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов остаются объекты нефтегазовой инфраструктуры.

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Взрывы в России — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 17 мая в стране-агрессоре России прогремела серия мощных взрывов. Удары пришлись сразу на несколько стратегических объектов в Московском регионе. Эта атака была самой масштабной с начала полномасштабной войны.

В ночь на 16 мая в Ставропольском крае России также было шумно. Беспилотники атаковали химическое предприятие "Невинномысский Азот". На объекте вспыхнул масштабный пожар.

В ночь на 13 мая дроны атаковали Краснодарский край России. Возле Анапы и в Темрюкском районе раздалась серия взрывов. После атаки в Тамани вспыхнул пожар в районе местного морского порта.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред