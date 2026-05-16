Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ готовит новый сценарий ударов по Киеву: угроза ракетных атак усилится — ISW

Мария Николишин
16 мая 2026, 09:51обновлено 16 мая, 11:22
google news Подпишитесь
на нас в Google
Россия рассматривает в качестве целей для ударов около 20 политических и военных объектов в Киеве.
РФ готовит новый сценарий ударов по Киеву: угроза ракетных атак усилится — ISW
Сценарий ударов РФ по Украине / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Ключевые тезисы:

  • РФ запускает ракеты почти сразу после производства
  • Ослабление санкций усилит угрозу ударов
  • Кремль готовит новые атаки по Киеву и окрестностям

Страна-агрессор Россия сейчас запускает ракеты почти "с конвейера". Но ослабление санкций, особенно в сочетании с замедлением поставок перехватчиков Patriot для Украины, усилит и без того значительную угрозу, которую представляют российские ракетные удары. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк говорил, что крылатые ракеты Х-101, которыми враг атаковал Киев 14 мая, были изготовлены во втором квартале 2026 года. Это свидетельствует о том, что россияне запускают ракеты почти сразу после производства и не накапливают их.

видео дня

Важным моментом является и то, что произведенные в России ракеты до сих пор содержат значительное количество западных компонентов, несмотря на действующие санкции.

Аналитики отмечают, что Россия неоднократно требовала ослабления санкций во время переговоров о прекращении войны. Но ослабление санкционных ограничений значительно увеличит угрозу разрушительных ракетных ударов по Украине.

"Ослабление санкций принесет пользу российскому производству крылатых и баллистических ракет, позволяя России запускать больше таких воздушных целей за один ударный комплекс, чтобы перегрузить украинские системы ПВО и увеличить вероятность успешных поражений", — говорится в сообщении.

РФ готовит новый сценарий ударов по Киеву: угроза ракетных атак усилится — ISW
Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

У России появились новые цели для ударов

Аналитики также упомянули, что Кремль ранее угрожал ударами, в частности "Орешником" по Киеву, если парад в Москве будет сорван. Хотя празднование на Красной площади состоялось, Россия не отказалась от своих планов.

В частности, РФ проводит разведку центров принятия решений в Киеве и его окрестностях на предмет возможных будущих ударов.

Так, ГУР получило спутниковые снимки и российские документы, в которых изложены планы ударов по примерно 20 политическим и военным объектам, которые часто посещают высокопоставленные украинские чиновники.

"Кремль угрожал нанести удары по центрам принятия решений в Киеве, если украинские войска нанесут удары во время празднования Дня Победы в Москве 9 мая. Россия не отказалась от своих планов по таким ударам в будущем — даже после окончания срока прекращения огня", — подытожили в ISW.

РФ готовит новый сценарий ударов по Киеву: угроза ракетных атак усилится — ISW
Ракета "Орешник" / Инфографика: Главред

Сроки нового массированного удара

Военный эксперт Олег Жданов считает, что новые массированные удары могут произойти уже в ближайшие дни.

По его словам, у россиян еще есть запас ракет и дронов, которых хватит как минимум на один массированный удар.

"Ближайшее вероятное время нанесения удара — это, возможно, выходные. Обычно они используют либо ночь с субботы на воскресенье, либо воскресенье для нанесения удара. Средства у них есть", — предупредил эксперт.

Удары РФ — последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 16 мая российские оккупанты нанесли несколько ударов по Харькову. В результате атаки повреждены три выхода из метрополитена и три остановки наземного транспорта, контактная сеть, здание учебного заведения и остекление в прилегающих зданиях.

Также ночью Россия нанесла массированный удар дронами по югу Одесской области, в частности по городу Измаил, там есть пострадавшие. Повреждена жилая и портовая инфраструктура.

В ночь на 14 мая российская оккупационная армия атаковала Киев и область. В результате обстрела повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. В результате удара пострадали по меньшей мере 44 человека, среди них — один ребенок.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Украины Институт изучения войны атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ продвинулись вперед по нескольким направлениям и достигли успехов — детали от ISW

ВСУ продвинулись вперед по нескольким направлениям и достигли успехов — детали от ISW

12:13Фронт
Украина вернула 528 тел погибших украинских военных — что известно

Украина вернула 528 тел погибших украинских военных — что известно

11:36Война
Россия изменила тактику атак дронами "Шахед" по Украине – BI

Россия изменила тактику атак дронами "Шахед" по Украине – BI

09:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи

"Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи

Ольга Мартыновская не будет судьей МастерШеф: что произошло

Ольга Мартыновская не будет судьей МастерШеф: что произошло

Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

Урожай смородины и порички удвоится: что нужно сделать в мае

Урожай смородины и порички удвоится: что нужно сделать в мае

Можно ли приглашать вдову на помолвку, свадьбу и крестины — ответ священника

Можно ли приглашать вдову на помолвку, свадьбу и крестины — ответ священника

Последние новости

12:33

Китайский гороскоп на завтра, 17 мая: Лошадям - встречи, Быкам - неурядицы

12:13

ВСУ продвинулись вперед по нескольким направлениям и достигли успехов — детали от ISW

12:05

"Это как понимать?": Билык уличила фаворитку Евровидения 2026 в плагиате своего хитаВидео

11:55

"Подходим к поиску с осторожностью": стартовал кастинг на нового Джеймса Бонда

11:53

На "острове миллиардеров" бесплатно раздают дома: в чем подвох

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
11:45

Кому карты Таро сулят внезапное богатство: гороскоп на новолуние 16 мая 2026Видео

11:40

"Даже если война закончится": тревожный прогноз о новом наступлении России

11:36

Украина вернула 528 тел погибших украинских военных — что известно

11:14

Солнечные панели летом: как сохранить максимальную мощность

Реклама
11:06

LELEKA роскошно выступила для жюри Евровидения 2026 — как ее оценилиВидео

10:56

Почему 17 мая на столе должен быть картофель: какой церковный праздник

10:48

Как вырастить морковь по 25 см: три главных секрета роскошного урожаяВидео

10:42

Резкий рост или падение: чего ожидать от курса доллара и евро с понедельника

09:54

Россия изменила тактику атак дронами "Шахед" по Украине – BI

09:51

РФ готовит новый сценарий ударов по Киеву: угроза ракетных атак усилится — ISW

09:30

Почему перец сбрасывает цветы: ошибки, из-за которых можно остаться без урожаяВидео

09:07

Евровидение 2026: где смотреть гранд финал

08:52

Военные РФ нанесли удар по Одесской области: есть раненые

08:51

Дроны ударили по крупнейшему химическому заводу в РФ: вспыхнул масштабный пожар

08:09

Виталий Портников: Трамп сказал Кремлю важное "нет" по поводу Донбассамнение

Реклама
07:35

Россияне атаковали Харьков: дрон нанес удар по центру города, есть пострадавшие

06:00

Начало "белой полосы": удача сама постучится в дверь трех знаков зодиака

05:28

Как облегчить колики у ребенка: эксперт назвал самые эффективные методы

05:00

Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

04:41

Почему в СССР в каждом доме хранили сушеную крапиву: объяснение удивит

04:12

Как хранить хлеб, чтобы он оставался свежим до 2 недель: так делали еще наши бабушки

04:00

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке вратаря с мячом за 35 с

03:40

Астероид "убийца городов" стремительно мчится к Земле: есть ли угроза катастрофы

03:11

Что чаще всего снится людям: статистика поисковых запросов Google

02:34

Четыре знака зодиака получат подарок от Вселенной — кого ждут большие перемены

01:45

Крупы не тронет, к шкафу не подлетит: как надолго избавиться от молиВидео

01:01

Россияне придумали как защитить Шахеды от перехватчиков - Флэш

00:34

Денежная неделя ждет трех знаков зодиака: кому повезет уже с 18 мая

15 мая, пятница
23:59

В Киеве могут изменить схему движения метро: названы сроки и направление

23:13

Жесткий геомагнитный шторм атаковал страну: когда закончится буря

23:07

В США раскрыли неожиданный сценарий завершения войны в Украине

22:44

"Неразорвавшихся мин там море": РФ полностью разрушила город на Харьковщине

22:44

Лайфхак советских времен: зачем втыкать обычный гвоздь в цветочный горшок

22:06

Угроза штурма 50-тысячной группировки: эксперт об риске атаки РФ с севера

21:52

Предчувствуют будущее и эмоции: четыре месяца рождения с самым сильным чутьем

Реклама
21:33

Его просили бросить оружие: полиция опубликовала видео со стрельбой в Хмельницкой областиВидео

21:28

Пособия на детей будут выплачиваться по-новому: важные изменения

21:11

Чем можно заменить пеллеты в печи: что реально работает, а что — опасноВидео

20:56

Почему морковь растрескивается и растет кривой: ошибки в поливе и подкормке

20:50

Кого чаще всех кусают комары: ученые назвали идеальных жертв

20:26

Роскошная зеленая изгородь без хлопот: какой куст растет быстрее туи и выглядит ярче

20:10

Резервы идут в бой: РФ бросает новые силы на штурм, фронт "кипит"Видео

19:30

Под угрозой Киевская и Черниговская области: Зеленский сделал срочное обращение

19:25

Украина сможет вернуть оккупированные территории: Жданов раскрыл сценарий

19:24

В сеть попало видео, как Джамала реагирует на рекордную ноту LELEKAВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
УборкаСтиркаАвтоКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять