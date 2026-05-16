РФ готовит новый сценарий ударов по Киеву: угроза ракетных атак усилится — ISW

Россия рассматривает в качестве целей для ударов около 20 политических и военных объектов в Киеве.

Сценарий ударов РФ по Украине

Ключевые тезисы:

РФ запускает ракеты почти сразу после производства

Ослабление санкций усилит угрозу ударов

Кремль готовит новые атаки по Киеву и окрестностям

Страна-агрессор Россия сейчас запускает ракеты почти "с конвейера". Но ослабление санкций, особенно в сочетании с замедлением поставок перехватчиков Patriot для Украины, усилит и без того значительную угрозу, которую представляют российские ракетные удары. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк говорил, что крылатые ракеты Х-101, которыми враг атаковал Киев 14 мая, были изготовлены во втором квартале 2026 года. Это свидетельствует о том, что россияне запускают ракеты почти сразу после производства и не накапливают их.

Важным моментом является и то, что произведенные в России ракеты до сих пор содержат значительное количество западных компонентов, несмотря на действующие санкции.

Аналитики отмечают, что Россия неоднократно требовала ослабления санкций во время переговоров о прекращении войны. Но ослабление санкционных ограничений значительно увеличит угрозу разрушительных ракетных ударов по Украине.

"Ослабление санкций принесет пользу российскому производству крылатых и баллистических ракет, позволяя России запускать больше таких воздушных целей за один ударный комплекс, чтобы перегрузить украинские системы ПВО и увеличить вероятность успешных поражений", — говорится в сообщении.

У России появились новые цели для ударов

Аналитики также упомянули, что Кремль ранее угрожал ударами, в частности "Орешником" по Киеву, если парад в Москве будет сорван. Хотя празднование на Красной площади состоялось, Россия не отказалась от своих планов.

В частности, РФ проводит разведку центров принятия решений в Киеве и его окрестностях на предмет возможных будущих ударов.

Так, ГУР получило спутниковые снимки и российские документы, в которых изложены планы ударов по примерно 20 политическим и военным объектам, которые часто посещают высокопоставленные украинские чиновники.

"Кремль угрожал нанести удары по центрам принятия решений в Киеве, если украинские войска нанесут удары во время празднования Дня Победы в Москве 9 мая. Россия не отказалась от своих планов по таким ударам в будущем — даже после окончания срока прекращения огня", — подытожили в ISW.

Сроки нового массированного удара

Военный эксперт Олег Жданов считает, что новые массированные удары могут произойти уже в ближайшие дни.

По его словам, у россиян еще есть запас ракет и дронов, которых хватит как минимум на один массированный удар.

"Ближайшее вероятное время нанесения удара — это, возможно, выходные. Обычно они используют либо ночь с субботы на воскресенье, либо воскресенье для нанесения удара. Средства у них есть", — предупредил эксперт.

Как сообщал Главред, в ночь на 16 мая российские оккупанты нанесли несколько ударов по Харькову. В результате атаки повреждены три выхода из метрополитена и три остановки наземного транспорта, контактная сеть, здание учебного заведения и остекление в прилегающих зданиях.

Также ночью Россия нанесла массированный удар дронами по югу Одесской области, в частности по городу Измаил, там есть пострадавшие. Повреждена жилая и портовая инфраструктура.

В ночь на 14 мая российская оккупационная армия атаковала Киев и область. В результате обстрела повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. В результате удара пострадали по меньшей мере 44 человека, среди них — один ребенок.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

