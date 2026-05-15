РФ готовит новые ракетные удары: Зеленский назвал объекты, на которые нацелен враг

Ангелина Подвысоцкая
15 мая 2026, 16:49
Российские оккупанты намерены нанести удары по "центрам принятия решений".
РФ готовится к новым ракетным ударам / Коллаж: Главред, фото: ОП, Минобороны РФ, ГСЧС

О чем говорит Владимир Зеленский:

  • РФ готовится к ракетно-дроновым ударам по Украине
  • РФ хочет ударить по "центрам принятия решений"
  • Украина выбирает объекты для ответных ударов

Российские оккупанты готовятся к новым ракетно-дроновым ударам по Украине. Уже известны даже объекты, которые заинтересовали оккупантов. Такую информацию удалось получить специалистам ГУР МО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

РФ хочет нанести удары по "центрам принятия решений".

"Среди них, в частности, почти два десятка политических центров, военные пункты. Конечно, мы приняли к сведению эту информацию. Но стоит заметить специально для российского руководства, что Украина все же не Россия, и, в отличие от страны-агрессора, где есть четкий автор этой войны и его многолетнее окружение, которое обеспечивает его оторванность от реальности, источником защиты Украины является готовность украинского народа сражаться за свою независимость и свое собственное самостоятельное государство", — подчеркнул президент.

  Объекты, которые хочет атаковать РФ
Удары по РФ

Зеленский подчеркивает необходимость наносить удары по объектам в РФ. Украина уже определяет новые цели для дальнейших дальнобойных атак.

"Украина не оставит без последствий для агрессора ни один из ударов, уносящих жизни наших людей", — отметил президент.

Он добавил, что удары по российской нефтяной промышленности, военному производству и лицам, совершающим военные преступления против Украины, являются справедливыми.

"Благодарен нашим воинам за преданность защите украинских интересов и всем задействованным украинским структурам — за построение действительно сильной системы наших дальнобойных санкций. Это то, что ощутимо", — написал Зеленский.

Атак РФ будет больше: прогноз военного

Как сообщал Главред, Россия меняет тактику ведения боевых действий и обстрелов гражданского населения Украины. Об этом в эфире "Киев 24" заявил начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Украины Игорь Яременко.

По его словам, враг увеличивает количество дроновых атак. В то же время украинские военные научились сбивать за сутки до двух тысяч вражеских БПЛА из-за наращивания со стороны противника.

Кроме того, военный предупредил, что Россия готовит до 200 тысяч операторов дронов, чтобы лучше контролировать ситуацию на фронте, а именно: поставки боеприпасов, продовольствия и эвакуацию.

"Беспилотных систем будет становиться все больше как со стороны врага, так, соответственно, и мы наращиваем соответствующий компонент, поскольку понимаем, что будущее за технологиями, и дроны — это один из компонентов, который позволяет контролировать логистические пути", — добавил Яременко.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Ракеты, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Удар по Киеву 14 мая — что известно

Напомним, Главред писал , что в Киеве в результате попадания ракеты в жилой дом обрушились конструкции с первого по девятый этаж. Известно о десятках погибших и раненых.

Впоследствии стало известно, что от российской ракеты, попавшей в многоэтажку на Дарнице, погибла 12-летняя Любава Яковлева, отец которой погиб в бою в 2023 году.

Ранее также сообщалось, что во время атаки на Киев погиб бывший хоккеист Юрий Орлов вместе со своей девушкой. Тела погибших нашли на месте разборки завалов разрушенного дома.

Что такое ракетная программа Украины?

Ракетная программа Украины - комплекс восстановительных действий по ракетному потенциалу Украины. Активно внедряется и разрабатывается после начала военной агрессии России. Является стратегическим фактором военной безопасности Украины после потери ядерного статуса Украины, пишет Википедия.

