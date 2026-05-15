"Дякую" или "спасибі": как на самом деле правильно выразить благодарность на украинском

Лингвисты и специалисты по классической литературе имеют свой ответ на этот вопрос, основанный на многовековой истории языка.

Как правильно выразить благодарность на украинском языке

Как правильно благодарить на украинском

"Дякую" или "спасибі" — какое из слов лучше использовать

Украинцы периодически спорят о том, какое слово звучит естественнее — "дякую" или "спасибі". Часть говорящих считает второй вариант русизмом, однако лингвисты напоминают, что обе формы имеют древние украинские корни.

Филолог Алина Острожская отмечает, что "спасибі" появилось в украинских текстах еще в XVI веке. Оно происходит от выражения "спаси, Боже", которое со временем превратилось в одно слово. Лингвист подчеркивает, что это общеславянская форма, поэтому считать ее калькой с русского — ошибка.

Слово зафиксировано в Словаре Бориса Гринченко, где сознательно избегали русицизмов. Его активно использовали классики, а в народной речи оно сохранилось в многочисленных устойчивых выражениях.

В то же время форма "дякую" имеет еще более древнюю историю. Несмотря на популярную версию о связи с немецким danke, лингвисты отмечают, что ее истоки уходят во времена Римской империи. Сегодня родственные слова существуют почти во всех индоевропейских языках, поэтому "дякую" считают общеевропейским явлением.

О важности понимания происхождения этих слов неоднократно говорили известные эксперты — Александр Авраменко, Юлия Мороз, Александр Пономарив и Роксолана Зоривчак.

Однако филологи сходятся в одном: и "дякую", и "спасибі" - органичны для украинского языка, имеют богатую историю и не противоречат нормам. Поэтому выбор зависит только от личных предпочтений говорящего.

Об авторе: Алина Острожская Алина Острожская – украинская филолог. Она окончила Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ). Филолог основала школу украинского языка "Муза", которая имеет три филиала во Львове. Также преподаватели школы проводят онлайн-занятия. Кроме того, у Алины Острожской есть свой блог об украинском языке.

В TikTok количество подписчиков достигло 26,5 тысяч, а видео собрали 965,2 тысячи лайков.

