Сколько яиц на самом деле можно есть в неделю: врачи раскрыли точное количество

Инна Ковенько
15 мая 2026, 11:13
Рассказываем, сколько яиц в неделю можно включать в рацион без риска для здоровья.
Сколько яиц можно съедать в неделю — как полезнее есть яйца / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Сколько яиц можно есть в неделю
  • Как полезнее есть яйца
  • Сколько максимум яиц можно есть в день

Яйца давно стали одним из самых распространенных продуктов в ежедневном меню. Их добавляют в завтраки, салаты, выпечку и горячие блюда. Несмотря на это, вокруг них не утихают споры: стоит ли есть яйца каждый день или лучше ограничивать их количество.

Главред расскажет, сколько яиц можно есть в неделю и как правильно включать их в ежедневное меню.

Почему возникают сомнения

Основная причина дискуссий — холестерин в желтке. Именно из-за него яйца долгое время считались продуктом, который нужно строго контролировать, пишет Pyszności. Современные исследования показывают, что для большинства людей яйца в умеренном количестве не представляют угрозы, если рацион разнообразен и сбалансирован. Важным фактором является способ приготовления: вареные яйца или омлет с небольшим количеством масла значительно полезнее, чем блюда с добавлением жирных соусов, бекона или колбас.

Что содержится в одном яйце

Одно среднее куриное яйцо весит примерно 55–60 граммов и обеспечивает организм 70–80 килокалориями. Его главная ценность — полноценный белок, содержащий все необходимые аминокислоты в правильных пропорциях. Именно поэтому яйца считаются одним из лучших источников белка для ежедневного рациона.

В среднем одно яйцо содержит 6-7 граммов белка. Основная его часть сосредоточена в прозрачном белке, тогда как желток, кроме белка, содержит около 5 граммов жира. Важно, что значительная часть этого жира является ненасыщенной, то есть полезной для организма.

Желток богат холином — веществом, необходимым для работы мозга и нервной системы. Многие люди получают его недостаточно из других продуктов, поэтому яйцо становится важным источником этого компонента. Кроме того, в желтке содержатся витамины D, B12 и A, а также лютеин и зеаксантин — соединения, поддерживающие здоровье глаз и зрение.

Сколько яиц можно есть в неделю

Специалисты считают, что для большинства людей безопасным количеством является 7–14 яиц в неделю. Это означает, что одно или два яйца в день не создают проблем, если питание остается сбалансированным. В то же время универсальной нормы нет: все зависит от особенностей организма, уровня физической активности и других продуктов в рационе.

Когда стоит быть осторожными

Людям с определенными диетическими ограничениями или тем, кто внимательно следит за уровнем холестерина, количество яиц определяют индивидуально. Если в рационе много жирной пищи, рекомендуем контролировать потребление яиц более внимательно.

Лучшие способы приготовления яиц

Самыми полезными остаются вареные яйца — некруто или круто, а также омлет с минимальным количеством масла. Такие блюда легко сочетать с овощами, зеленью или цельнозерновым хлебом. Важно использовать свежие яйца и правильно их хранить, ведь это влияет на вкус и качество готовых блюд.

Можно ли есть яйца каждый день

Яйца могут быть частью ежедневного меню, если питание разнообразное. Главное — умеренность и правильные сочетания. В здоровом рационе важно не количество одного продукта, а баланс всех составляющих.

Смотрите видео эндокринолога о том, сколько яиц можно есть в сутки:

Об источнике: Pysznosci

Pyszności — это название кулинарной книги и одноименного сайта на польском языке, которое можно перевести как "Вкусности". Содержит рецепты и кулинарные идеи, ориентированные на приготовление разнообразных блюд и десертов.

