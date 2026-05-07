Многие украшают свой дом сиренью, но именно в спальне её аромат может стать причиной проблем со здоровьем.

Почему сирень опасна в спальне — как запах сирени влияет на организм

В Украине продолжается пик цветения сирени, ее аромат наполняет улицы, парки и дворы. Многие стремятся перенести эту весеннюю атмосферу домой, ставят букеты в вазы и даже оставляют их в спальне. Но врачи предупреждают, что чрезмерное количество сирени в закрытом помещении может навредить самочувствию.

Почему опасно ставить сирень в спальне

Главная причина — слишком насыщенный аромат. В небольшой комнате он быстро концентрируется, особенно ночью, когда человек находится в одном пространстве несколько часов подряд. Это может вызвать головную боль, головокружение, усталость и даже тошноту. Чаще всего такие симптомы возникают у людей с повышенной чувствительностью к запахам, аллергией или проблемами с давлением, пишет The Page.

Во время сна организм должен восстанавливаться, но вместо отдыха сильный запах сирени может вызвать дискомфорт. В маленьких непроветриваемых комнатах риск возрастает еще больше. Именно поэтому специалисты советуют не оставлять большие букеты в спальне, чтобы избежать негативного влияния на здоровье.

Помимо запаха, опасность представляет пыльца. В период активного цветения она способна провоцировать заложенность носа, чихание, слезотечение, раздражение слизистых и кашель.

Как правильно разместить сирень в квартире

Чтобы наслаждаться красотой цветов без вреда для здоровья, их стоит ставить в просторных и хорошо проветриваемых комнатах, например в гостиной. Там аромат будет приятным, но не слишком концентрированным. А людям, которые часто страдают от головной боли или аллергии, лучше вообще избегать больших букетов в помещении.

Об источнике: The Page The Page — это украинское деловое интернет-издание, основанное 27 мая 2019 года в Киеве, которое специализируется на экономических, финансовых и корпоративных темах. Команда журналистов, создавшая ресурс, ранее работала в деловых СМИ, а запуск состоялся на домене thepage.com.ua, который впоследствии изменили на thepage.ua. Издание освещает ключевые экономические процессы, политические события и культурные тенденции.

