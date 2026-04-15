Как долго хранится открытое вино и что будет, если выпить испорченное: ответ удивит

Инна Ковенько
15 апреля 2026, 17:26
После вскрытия бутылки вино начинает взаимодействовать с кислородом, поэтому важно знать, как правильно его хранить.
Сколько хранится вино после вскрытия — как хранить открытое вино / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Остатки вина в холодильнике — знакомая ситуация для многих. В таких случаях важно знать, сколько времени напиток еще сохраняет свежесть, и по истечении какого срока его нужно без колебаний выбросить.

Главред расскажет, как долго вино остается пригодным после открытия и как его правильно хранить.

Как правильно хранить открытую бутылку вина

Остин Гонке, владелец винного бара Big Nose Full Body, объясняет, что после открытия кислород начинает активно взаимодействовать с вином, и этот процесс приводит к превращению его в уксус. Лучший способ замедлить изменения — поставить бутылку в холодильник. Рекомендуем держать бутылку вертикально, чтобы уменьшить площадь контакта вина с воздухом.

Эксперт по вину Тами Роф отмечает, что если вы планируете пить красное вино, которое хранилось в холодильнике, стоит дать ему постоять при комнатной температуре около получаса. Слишком холодное вино может скрыть свои особенности и не раскрыть вкусовой профиль.

Сколько хранится вино после открытия

По словам эксперта, вина с высоким содержанием алкоголя, танинов или сахара более устойчивы после открытия. В среднем три дня — это предел, после которого большинство вин теряют свежесть. Жестких правил нет, ведь некоторые вина даже выигрывают от небольшого контакта с кислородом и становятся интереснее на второй день.

Исключением являются вина в коробках. Современные упаковки с вакуумным клапаном позволяют сохранять их свежими до месяца после открытия.

Как понять, пригодно ли вино

Специалисты отмечают, что главным критерием является ваш вкус. Если напиток вам нравится, он пригоден. Если же появился уксусный привкус или ароматы, похожие на растворитель или мокрый картон, лучше открыть новую бутылку.

Рекомендуем провести простую визуальную оценку: легкое потемнение из-за окисления — нормальное явление, но помутнение сигнализирует о потере качества.

Время выведения разных видов алкоголя из организма инфографика
Время выведения различных видов алкоголя из организма / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Real Simple

Real Simple — американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

Доллар пошел на взлет, евро резко упал: новый курс валют на 16 апреля

Доллар пошел на взлет, евро резко упал: новый курс валют на 16 апреля

17:45Украина
РФ собирает силы для полной оккупации стратегического города — детали от DeepState

РФ собирает силы для полной оккупации стратегического города — детали от DeepState

17:28Фронт
"Ради Китая и всего мира": Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив

"Ради Китая и всего мира": Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив

17:04Мир
Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

В Черкассах прогремела серия мощных взрывов — погиб ребенок, много раненых

В Черкассах прогремела серия мощных взрывов — погиб ребенок, много раненых

Фраза "закон подлости" является ошибкой - как правильно сказать на украинском языке

Фраза "закон подлости" является ошибкой - как правильно сказать на украинском языке

Антикоррупционеры массово избегают темы о возможном фиктивном усыновлении ребёнка директором НАБУ Кривоносом

Антикоррупционеры массово избегают темы о возможном фиктивном усыновлении ребёнка директором НАБУ Кривоносом

Новое открытие полностью "ломает" историю Украины и России - что скрывал Кремль

Новое открытие полностью "ломает" историю Украины и России - что скрывал Кремль

17:45

Доллар пошел на взлет, евро резко упал: новый курс валют на 16 апреля

17:45

Женщина посетила самый дорогой McDonald's: стоимость обеда поразилаВидео

17:28

РФ собирает силы для полной оккупации стратегического города — детали от DeepState

17:26

Как долго хранится открытое вино и что будет, если выпить испорченное: ответ удивит

17:04

"Ради Китая и всего мира": Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
16:48

Три знака зодиака скоро выйдут из полосы проблем: перемены уже близко

16:35

Самолеты Ту-95 выпустили ракеты — опубликовано время подлета к городам Украины

16:31

Что слышат люди в последние секунды жизни: новые данные ученых

16:28

В McDonald’s кардинально изменили меню — какие мировые хиты появились в Украине

Реклама
16:21

Крупнейшая поставка в истории: какое рекордное количество дронов Британия передаст Украине

16:19

"Был другой шоу-бизнес": Злата Огневич назвала потраченную на "Евровидение" суммуВидео

16:08

Что ждет тысячи "хрущевок" по всей Украине — в Раде предупредили украинцев

15:40

Фразу "в первую очередь" лучше забыть - как правильно сказать на украинскомВидео

15:08

Россия может готовить новый удар "Орешником" по Украине: названы даты

15:01

Придет 17-градусное тепло: погода в Тернопольской области резко изменится

14:58

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке птицы на дереве за 29 секунд

14:55

Ударит с новой силой: Украину накроет магнитная буря, известна дата шторма

14:55

Автополив огорода и сада своими руками: как сделать правильно

14:36

РФ подняла самолеты Ту-95 и запустила кучу "Шахедов": высокая угроза массированного удара

14:17

Дожди из Балтики идут на Львовщину: синоптики объявили высокий уровень опасности

Реклама
14:16

Крутейший завтрак из зачерствевшей паски за 5 минут - рецепт

14:05

Второй президентский срок и главные опасения Путина: Зеленский удивил заявлением

13:57

Китайский гороскоп на завтра, 16 апреля: Петухам - отпор, Кроликам - расчет

13:56

РФ резко усилила наступление по всему фронту: Сырский раскрыл, где ситуация критическая

13:44

Хочет помириться: "предатель" Игорь Николаев публично обратился к Пугачевой

13:39

Цена перевалила за 70 гривен: в Украине стремительно дорожает популярная крупа

13:20

Дождь и сильный ветер: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

13:19

Где реально была Россия 300 лет назад: уникальная карта раскрывает аферу КремляВидео

13:17

Важный объект в Башкортостане атаковали БПЛА - столб дыма виден за километры

13:08

Друга Аллы Пугачевой Раймонда Паулса экстренно госпитализировали

13:02

Ученые озадачены: найдено загадочное сооружение возрастом 6000 лет

12:55

Погода на Ровенщине резко изменится: когда в области ожидается ухудшение погоды

12:40

Гороскоп Таро на завтра 16 апреля: Львам - ждать, Девам - действовать

12:27

ПВО Украины под угрозой: Зеленский заявил о критическом дефиците ракет

12:25

"Визжат все девушки": Сумская назвала самых сексуальных актеров Украины

12:20

Располневшая звезда "Сватов" превратилась из молодой женщины в старуху

12:11

Украина усилит оборону: Зеленский раскрыл ключевые договоренности с ЕвропойФото

12:10

Как мгновенно определить свежесть куриного филе прямо у витрины: быстрый тест

12:01

Гороскоп на завтра, 16 апреля: Весам - недоразумения, Львам - сюрприз

11:48

Любимая красотка: Галкин нежно обратился к Пугачевой

Реклама
11:28

Девушка сделала ДНК-тест ради шутки: результат перевернул ее жизнь

11:14

"Рад видеть": экс-муж Бритни Спирс сделал заявление о ее лечении в рехабе

11:11

Цены на бензин и дизель поползли вверх: сколько стоит топливо 15 апреля

11:11

В Украине семь областей остались без электроснабжения: в чем причина

11:07

Евро резко взлетел: свежий курс валют в банках и обменниках на 15 апреля

10:39

Урожай вырастет в разы: что лучше всего сажать вокруг яблонь

10:28

"Больше всего горжусь": Венс возмутил заявлением о прекращении помощи УкраинеВидео

10:25

"Это личная история": Дэниэл Рэдклифф назвал худший фильм из франшизы "Гарри Поттер"

10:08

Черный столб дыма и масштабный пожар: в России прогремели мощные взрывы - детали

09:33

У Путина появились новые полномочия в сфере армии: в ISW выражают опасения

