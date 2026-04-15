Как долго хранится открытое вино и что будет, если выпить испорченное: ответ удивит

После вскрытия бутылки вино начинает взаимодействовать с кислородом, поэтому важно знать, как правильно его хранить.

Остатки вина в холодильнике — знакомая ситуация для многих. В таких случаях важно знать, сколько времени напиток еще сохраняет свежесть, и по истечении какого срока его нужно без колебаний выбросить.

Главред расскажет, как долго вино остается пригодным после открытия и как его правильно хранить.

Как правильно хранить открытую бутылку вина

Остин Гонке, владелец винного бара Big Nose Full Body, объясняет, что после открытия кислород начинает активно взаимодействовать с вином, и этот процесс приводит к превращению его в уксус. Лучший способ замедлить изменения — поставить бутылку в холодильник. Рекомендуем держать бутылку вертикально, чтобы уменьшить площадь контакта вина с воздухом.

Эксперт по вину Тами Роф отмечает, что если вы планируете пить красное вино, которое хранилось в холодильнике, стоит дать ему постоять при комнатной температуре около получаса. Слишком холодное вино может скрыть свои особенности и не раскрыть вкусовой профиль.

Сколько хранится вино после открытия

По словам эксперта, вина с высоким содержанием алкоголя, танинов или сахара более устойчивы после открытия. В среднем три дня — это предел, после которого большинство вин теряют свежесть. Жестких правил нет, ведь некоторые вина даже выигрывают от небольшого контакта с кислородом и становятся интереснее на второй день.

Исключением являются вина в коробках. Современные упаковки с вакуумным клапаном позволяют сохранять их свежими до месяца после открытия.

Как понять, пригодно ли вино

Специалисты отмечают, что главным критерием является ваш вкус. Если напиток вам нравится, он пригоден. Если же появился уксусный привкус или ароматы, похожие на растворитель или мокрый картон, лучше открыть новую бутылку.

Рекомендуем провести простую визуальную оценку: легкое потемнение из-за окисления — нормальное явление, но помутнение сигнализирует о потере качества.

Об источнике: Real Simple Real Simple — американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

