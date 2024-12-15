Полмиллиона долларов за бутылку: какое самое дорогое и ценное вино в мире

Уникальность вина подтверждается его сложным и богатым вкусом с нотками черной вишни, специй и земли, которые раскрываются в каждом глотке.

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Какое самое дорогое вино в мире / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем речь:

Почему Romanée-Conti 1945 такое ценное

Сколько стоит самое дорогое вино в мире

В мире элитных алкогольных напитков есть немало уникальных экземпляров, за которые коллекционеры готовы выкладывать сотни тысяч, а иногда и миллионы долларов. Каждая из таких бутылок имеет неповторимую историю и хранится десятилетиями.

Одним из самых культовых вин в мире считается Romanée-Conti 1945, ставшее символом утонченности и элитности виноделия, пишет Главред со ссылкой на РБК.

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В 2018 году бутылка этого уникального напитка была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордную сумму 558 000 долларов США. Вино происходит из знаменитой винодельни Domaine de la Romanée-Conti (DRC), расположенной в Бургундии, Франция.

Этот урожай был последним перед пересадкой виноградников из-за поражения филлоксерой, что придает бутылке особую историческую ценность. Виноград выращивали на участке площадью всего 1,8 гектара, а в 1945 году было произведено всего 600 бутылок.

Уникальность вина подтверждается его сложным и богатым вкусом с нотками черной вишни, специй и земли, которые раскрываются в каждом глотке.

Еще одна бутылка Romanée-Conti 1945 этого же года была продана на аукционе за 496 000 долларов, что свидетельствует о невероятной популярности вина среди коллекционеров.

Бутылка, побившая рекорд, принадлежала Роберту Друэну, бывшему руководителю винного дома Джозефа Друэна, и стала настоящим трофеем для своего нового владельца, чье имя осталось неизвестным.

Ранее эксперты также рассказывали, за сколько времени выходит алкоголь из организма. Одним из ключевых факторов является количество и степень крепости выпитого алкоголя.

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Что должен учитывать читатель? Этот материал содержит только информационный характер. Чрезмерное употребление алкоголя может быть вредным для вашего здоровья.

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