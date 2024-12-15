Почему в Китае дарят парные подарки: интересные идеи презентов со всего мира

Как празднуют Рождество и Новый год и какими подарками обмениваются в разных уголках мира.

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Мировые традиции обмена подарками / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Какие бывают праздничные подарки из разных уголков мира

Какие вкусности можно подарить на праздники испанцам

Новый год в Китае - почему важны именно парные подарки

Рождество и Новый год - это особое время, когда люди обмениваются подарками, желая счастья и благополучия своим родным и друзьям. У каждой страны существуют уникальные традиции, отражающие их культуру, обычаи и даже климатические условия.

Главред со ссылкой на РБК-Украина предлагает узнать о праздничных обычаях разных стран, которые могут вдохновить вас на создание оригинальных рождественских подарков.

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Испания: На зимние праздники испанцы дарят небольшие подарки. Самый популярный среди них - плетеная корзина со сладостями, шампанским или другими напитками. Такие сюрпризы создают ощущение уюта и тепла. Особенно популярны национальные вкусности: туррон, марципаны и другие традиционные десерты.

На зимние праздники испанцы дарят небольшие подарки. Самый популярный среди них - плетеная корзина со сладостями, шампанским или другими напитками. Такие сюрпризы создают ощущение уюта и тепла. Особенно популярны национальные вкусности: туррон, марципаны и другие традиционные десерты. Китай: В этой стране, где Рождество не празднуют, центральным событием является Китайский Новый год. Подарки здесь часто парные: это может быть набор из двух чашек, двух пледов или аксессуаров. Такой выбор символизирует гармонию и единство.

Индия: Индийцы любят дарить подарки, изготовленные собственноручно. Это может быть вязаный шарф, глиняная статуэтка или украшения ручной работы. Подобные подарки передают тепло и искренность дарителя.

Что можно подарить родителям на Новый год - инфографика / Главред

Италия: В Италии популярны стильные и практичные подарки - шарфы, сумки, ремни или часы. Они впоследствии становятся частью ежедневной жизни получателя. Семейным подаркам здесь уделяют особое внимание.

В Италии популярны стильные и практичные подарки - шарфы, сумки, ремни или часы. Они впоследствии становятся частью ежедневной жизни получателя. Семейным подаркам здесь уделяют особое внимание. Англия: Англичане предпочитают подарки, которые имеют историческую или эмоциональную ценность. Это могут быть коллекционные предметы, украшения или другие особые вещи, которые передаются через поколения.

Англичане предпочитают подарки, которые имеют историческую или эмоциональную ценность. Это могут быть коллекционные предметы, украшения или другие особые вещи, которые передаются через поколения. США: Американцы обожают дарить много подарков, даже небольших. Для них важен сам процесс распаковки, приносящий радость.

Американцы обожают дарить много подарков, даже небольших. Для них важен сам процесс распаковки, приносящий радость. Франция: Во Франции ценят индивидуальность. Подарки подбираются с учетом вкусов и интересов получателя - это могут быть практичные вещи или персонализированные сертификаты.

Новогодние праздники для украинцев символизируются, в первую очередь, с рождественским деревом. Рассказываем, что надо добавить к елке, чтобы она стояла дольше.

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Почему на новогодние праздники ставят елку? Новогодняя елка - настоящее или искусственное украшенное дерево ели, пихты или сосны, используемое как главный атрибут праздника Нового года. Впервые появилась по инициативе советского партийного пропагандиста Павла Постышева в 1935 году как замена рождественской елке. Кроме стран бывшего СССР, обычай украшать деревья к Новому году также существует в некоторых странах бывшей Югославии, Турции, Китае и Вьетнаме, пишет Википедия.

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