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Почему в Китае дарят парные подарки: интересные идеи презентов со всего мира

Даяна Швец
15 декабря 2024, 16:39
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Как празднуют Рождество и Новый год и какими подарками обмениваются в разных уголках мира.
новый год, елка, подарки, азиаты
Мировые традиции обмена подарками / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Самое главное:

  • Какие бывают праздничные подарки из разных уголков мира
  • Какие вкусности можно подарить на праздники испанцам
  • Новый год в Китае - почему важны именно парные подарки

Рождество и Новый год - это особое время, когда люди обмениваются подарками, желая счастья и благополучия своим родным и друзьям. У каждой страны существуют уникальные традиции, отражающие их культуру, обычаи и даже климатические условия.

Главред со ссылкой на РБК-Украина предлагает узнать о праздничных обычаях разных стран, которые могут вдохновить вас на создание оригинальных рождественских подарков.

видео дня
  • Испания: На зимние праздники испанцы дарят небольшие подарки. Самый популярный среди них - плетеная корзина со сладостями, шампанским или другими напитками. Такие сюрпризы создают ощущение уюта и тепла. Особенно популярны национальные вкусности: туррон, марципаны и другие традиционные десерты.
  • Китай: В этой стране, где Рождество не празднуют, центральным событием является Китайский Новый год. Подарки здесь часто парные: это может быть набор из двух чашек, двух пледов или аксессуаров. Такой выбор символизирует гармонию и единство.
  • Индия: Индийцы любят дарить подарки, изготовленные собственноручно. Это может быть вязаный шарф, глиняная статуэтка или украшения ручной работы. Подобные подарки передают тепло и искренность дарителя.
Что можно подарить родителям на Новый год инфографика
Что можно подарить родителям на Новый год - инфографика / Главред
  • Италия: В Италии популярны стильные и практичные подарки - шарфы, сумки, ремни или часы. Они впоследствии становятся частью ежедневной жизни получателя. Семейным подаркам здесь уделяют особое внимание.
  • Англия: Англичане предпочитают подарки, которые имеют историческую или эмоциональную ценность. Это могут быть коллекционные предметы, украшения или другие особые вещи, которые передаются через поколения.
  • США: Американцы обожают дарить много подарков, даже небольших. Для них важен сам процесс распаковки, приносящий радость.
  • Франция: Во Франции ценят индивидуальность. Подарки подбираются с учетом вкусов и интересов получателя - это могут быть практичные вещи или персонализированные сертификаты.

Новогодние праздники для украинцев символизируются, в первую очередь, с рождественским деревом. Рассказываем, что надо добавить к елке, чтобы она стояла дольше.

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Почему на новогодние праздники ставят елку?

Новогодняя елка - настоящее или искусственное украшенное дерево ели, пихты или сосны, используемое как главный атрибут праздника Нового года. Впервые появилась по инициативе советского партийного пропагандиста Павла Постышева в 1935 году как замена рождественской елке. Кроме стран бывшего СССР, обычай украшать деревья к Новому году также существует в некоторых странах бывшей Югославии, Турции, Китае и Вьетнаме, пишет Википедия.

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