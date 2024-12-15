Почему в Китае дарят парные подарки: интересные идеи презентов со всего мира

Самое главное:
- Какие бывают праздничные подарки из разных уголков мира
- Какие вкусности можно подарить на праздники испанцам
- Новый год в Китае - почему важны именно парные подарки
Рождество и Новый год - это особое время, когда люди обмениваются подарками, желая счастья и благополучия своим родным и друзьям. У каждой страны существуют уникальные традиции, отражающие их культуру, обычаи и даже климатические условия.
Главред со ссылкой на РБК-Украина предлагает узнать о праздничных обычаях разных стран, которые могут вдохновить вас на создание оригинальных рождественских подарков.
- Испания: На зимние праздники испанцы дарят небольшие подарки. Самый популярный среди них - плетеная корзина со сладостями, шампанским или другими напитками. Такие сюрпризы создают ощущение уюта и тепла. Особенно популярны национальные вкусности: туррон, марципаны и другие традиционные десерты.
- Китай: В этой стране, где Рождество не празднуют, центральным событием является Китайский Новый год. Подарки здесь часто парные: это может быть набор из двух чашек, двух пледов или аксессуаров. Такой выбор символизирует гармонию и единство.
- Индия: Индийцы любят дарить подарки, изготовленные собственноручно. Это может быть вязаный шарф, глиняная статуэтка или украшения ручной работы. Подобные подарки передают тепло и искренность дарителя.
- Италия: В Италии популярны стильные и практичные подарки - шарфы, сумки, ремни или часы. Они впоследствии становятся частью ежедневной жизни получателя. Семейным подаркам здесь уделяют особое внимание.
- Англия: Англичане предпочитают подарки, которые имеют историческую или эмоциональную ценность. Это могут быть коллекционные предметы, украшения или другие особые вещи, которые передаются через поколения.
- США: Американцы обожают дарить много подарков, даже небольших. Для них важен сам процесс распаковки, приносящий радость.
- Франция: Во Франции ценят индивидуальность. Подарки подбираются с учетом вкусов и интересов получателя - это могут быть практичные вещи или персонализированные сертификаты.
Новогодние праздники для украинцев символизируются, в первую очередь, с рождественским деревом. Рассказываем, что надо добавить к елке, чтобы она стояла дольше.
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Почему на новогодние праздники ставят елку?
Новогодняя елка - настоящее или искусственное украшенное дерево ели, пихты или сосны, используемое как главный атрибут праздника Нового года. Впервые появилась по инициативе советского партийного пропагандиста Павла Постышева в 1935 году как замена рождественской елке. Кроме стран бывшего СССР, обычай украшать деревья к Новому году также существует в некоторых странах бывшей Югославии, Турции, Китае и Вьетнаме, пишет Википедия.
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