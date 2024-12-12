Новогодний лайфхак от бабушек: что надо добавить к елке, чтобы она стояла дольше

Важно регулярно менять воду, ведь елка может потреблять до литра жидкости ежедневно.

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Как продлить жизнь елке / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем рассказывается:

Соль и сахар - простой рецепт для свежести елки

Как аспирин делает елочку зеленой и ароматной

Если живая елка - традиционное украшение вашего дома на Рождество или Новый год, обратите внимание на проверенный лайфхак, который использовали еще наши бабушки. Правильный уход и небольшая хитрость помогут деревцу дольше оставаться свежим и радовать ароматом, пишет Главред со ссылкой на ТСН.

Многие считают, что достаточно принести свежесрубленную елку, поставить ее в воду, и она простоит все праздники. Но для этого необходимо создать специальные условия.

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Что делать, чтобы елка простояла дольше?

Чтобы хвоя не осыпалась, а елка оставалась зеленой и ароматной, в воду, которую вы используете для полива, следует добавить две простые кухонные составляющие: сахар и соль. Сахар обеспечивает питание дереву, а соль абсорбирует лишнюю влагу, помогая удерживать иголки.

Для приготовления раствора понадобится:

1 литр воды

2 столовые ложки сахара

2 столовые ложки соли

Эти компоненты не нанесут вреда дереву, но значительно продлят его "жизнь".

Как помогает аспирин елке?

Дополнительно можно улучшить смесь, добавив таблетку аспирина. Это предотвратит размножение бактерий. В таком случае количество сахара и соли можно уменьшить до 2 чайных ложек.

Важно также регулярно менять воду, ведь елка может потреблять до литра жидкости ежедневно.

Также эксперты ранее объясняли, какими игрушками лучше не украшать елку в 2025 году. Отмечалось, что массивные украшения - не лучший вариант для елки в этом году.

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Почему на новогодние праздники ставят елку? Новогодняя елка - настоящее или искусственное украшенное дерево ели, пихты или сосны, используемое как главный атрибут праздника Нового года. Впервые появилась по инициативе советского партийного пропагандиста Павла Постышева в 1935 году как замена рождественской елке. Кроме стран бывшего СССР, обычай украшать деревья к Новому году также существует в некоторых странах бывшей Югославии, Турции, Китае и Вьетнаме, пишет Википедия.

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