Капля креатива и море красоты: как создать рождественский венок из обычной вешалки

Что может быть более увлекательным и значимым, чем новогодний декор, изготовленный самостоятельно?

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Как собственноручно сделать новогодний венок / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Как сделать праздничный декор просто и бюджетно

Какие материалы понадобятся для оформления хенд-мейд красоты

Когда нас окутывает предпраздничная суета, в погоне за магазинными скидками, мы часто забываем, что настоящее чудо можно создать собственными руками. Новогодний декор, изготовленный самостоятельно, может не только украсить незабываемо дом, однако станет станет станет поводом для гордости.

На странице saradaviescc поделились простым и оригинальным способом создания рождественского венка из проволочной вешалки и елочных украшений.

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Эта идея, как объясняет Главред, сочетает экономность, простоту исполнения и творческий подход. Вам не понадобятся дорогие материалы или сложные инструкции - все, что нужно, это немного времени, фантазии и желание создать что-то особенное.

Какие материалы понадобятся для веночка?

Проволочная вешалка. Даже старая или немного деформированная подойдет, ведь именно она станет основой декора.

Даже старая или немного деформированная подойдет, ведь именно она станет основой декора. Елочные шарики. Используйте украшения разных размеров и цветов, которые найдутся дома. Прекрасная возможность дать вторую жизнь тем, которые остались после украшения елки.

Используйте украшения разных размеров и цветов, которые найдутся дома. Прекрасная возможность дать вторую жизнь тем, которые остались после украшения елки. Декоративная лента. Выберите яркий или тематический цвет для завершения композиции.

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Как сделать новогодний венок своими руками?

Подготовка основы. Разъедините проволочную вешалку и сформируйте из нее круг. Не волнуйтесь из-за мелких неровностей: шарики скроют все недостатки. Нанизывание украшений. Начните поочередно нанизывать елочные шарики на проволоку. Цвета и размеры украшений можно комбинировать хаотично или создавать симметричный узор, в зависимости от ваших предпочтений. Закрепление конструкции. Когда все украшения будут на месте, соедините концы проволоки так, как это было изначально. Для большей надежности закройте место соединения лентой. Оформление бантом. Завяжите красивый бант сверху венка, чтобы сделать его завершенным и стильным.

Ваш рождественский венок готов! Он станет прекрасным украшением для дверей или стены, а также создаст в вашем доме теплую праздничную атмосферу без лишних затрат.

Кроме этого, эксперты также делились еще одним интересным лайфхаком - как обновить старые елочные шарики. Эффектный вид украшений можно сделать подручными средствами.

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Почему на новогодние праздники ставят елку? Новогодняя елка - настоящее или искусственное украшенное дерево ели, пихты или сосны, используемое как главный атрибут праздника Нового года. Впервые появилась по инициативе советского партийного пропагандиста Павла Постышева в 1935 году как замена рождественской елке. Кроме стран бывшего СССР, обычай украшать деревья к Новому году также существует в некоторых странах бывшей Югославии, Турции, Китае и Вьетнаме, пишет Википедия.

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