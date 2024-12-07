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Прогноз погоды на Новый год 2025: синоптик сказал, ждать ли снега и мороза

Анна Ярославская
7 декабря 2024, 02:20
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В последние годы погода в новогоднюю ночь обычно теплая и дождливая. К чему готовиться в последний день 2024-го?
Снеговик
Какой будет погода в Украине на Новый год 2025 / Фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой будет погода 31 декабря
  • Ждать ли снега в новогоднюю ночь

В последние годы жителям Украины не очень везет со снегом и морозом в новогоднюю ночь, и этот год не станет исключением. Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год 2025.

31 декабря в восточных регионах Украины будет относительно теплая погода. В ночное время столбики термометров не опустятся ниже -2°С, пишет ТСН.

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В центре Украины новогодняя ночь будет влажной, возможны осадки в виде мокрого снега.

В западных областях Украины ближе к новогодним праздникам зимой ожидаются морозы. Также выпадет снег.

Прогноз погоды на Новый год для Юга Украины сулит тихие и спокойные дни без мороза.

Погода В Киеве новогоднюю ночь будет теплой и дождливой.

Погода в Киеве на месяц
Погода в Киеве на месяц / meteofor.com.ua

Прогноз погоды на Новый год 2025 от народного синоптика

Как сообщал Главред, народный синоптик Станислав Щедрин заявил, что Рождество и Новый Год украинцы будут встречать с небольшим морозом.

Днем будет примерно -5 градусов. Такая погода будет наблюдаться по всей стране, кроме Юга.

Погода в Украине зимой - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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