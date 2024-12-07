Прогноз погоды на Новый год 2025: синоптик сказал, ждать ли снега и мороза

Вы узнаете:
- Какой будет погода 31 декабря
- Ждать ли снега в новогоднюю ночь
В последние годы жителям Украины не очень везет со снегом и морозом в новогоднюю ночь, и этот год не станет исключением. Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год 2025.
31 декабря в восточных регионах Украины будет относительно теплая погода. В ночное время столбики термометров не опустятся ниже -2°С, пишет ТСН.
В центре Украины новогодняя ночь будет влажной, возможны осадки в виде мокрого снега.
В западных областях Украины ближе к новогодним праздникам зимой ожидаются морозы. Также выпадет снег.
Прогноз погоды на Новый год для Юга Украины сулит тихие и спокойные дни без мороза.
Погода В Киеве новогоднюю ночь будет теплой и дождливой.
Прогноз погоды на Новый год 2025 от народного синоптика
Как сообщал Главред, народный синоптик Станислав Щедрин заявил, что Рождество и Новый Год украинцы будут встречать с небольшим морозом.
Днем будет примерно -5 градусов. Такая погода будет наблюдаться по всей стране, кроме Юга.
Погода в Украине зимой - последние новости
Как сообщал Главред, погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.
Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.
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