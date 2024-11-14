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"60% дней будут теплыми": какой будет погода в Украине зимой

Анна Ярославская
14 ноября 2024, 12:42
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Самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь, прогнозирует Вера Балабух.
Зима, лошадь
Синоптик озвучила прогноз погоды на зиму / pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой зимний месяц будет самым теплым
  • Какой будет температура воздуха зимой

Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Такой прогноз погоды озвучила кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

По ее словам, зима в Украине стала значительно теплее, чем это было еще во второй половине 20 века.

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"Мы видим, что в последние годы зимы у нас стали значительно теплее, чем были в 60-80-х годах. Особенно теплым стал месяц январь. Там температура поднялась градуса на три. И если мы ожидаем в этом году, что он будет еще на 2 градуса выше, то это +5 градусов и это температура такая, которая наблюдается, как в конце ноября", — сказала метеоролог журналисту Алексею Суханову для Youtube-канала Говорит Суханов.

По словам Балабух, такой прогноз погоды "не значит, что зимой будет настолько тепло", но украинцы смогут "пережить эту зиму".

"Это так называемые климатические прогнозы, что означает, какая погода будет преобладать в этом году. Это означает, что 60% дней будут теплыми", — резюмировала метеоролог.

Какой будет погода в Украине - прогнозы

Ранее Главред писал, что, согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, на выходных в Украину придет потепление. В частности, в субботу температура воздуха может подняться до +4...+7 градусов, а в воскресенье - до +6...+12 градусов.

Тем временем в ночь на четверг, 14 ноября, Харьков засыпало снегом. Местные жители делятся в соцсетях большим количеством фотографий и видео, а коммунальщики уже начали работать над ликвидацией последствий снегопада.

Ранее синоптик Вера Балабух рассказала, какой будет погода в Украине зимой - она назвала самый холодный месяц. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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Кто такая Вера Балабух

Вера Балабух - кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины.

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