В Украине ударит потепление: синоптик назвала точную дату

Температура воздуха скоро поднимется даже до +12 градусов.

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В Украине ударит потепление/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Когда в Украине ожидается потепление

Где в Украине завтра будет мокрый снег

Погода в Украине через несколько дней станет теплее. Потепление ожидается в выходные - в субботу температура воздуха может подняться до +4...+7 градусов, а в воскресенье до +6...+12 градусов.

Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко. Также она отметила, что осадков в выходные не ожидается.

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"На выходных ожидается потепление. Если завтра, 15 ноября, в Украине будет не выше даже днем +1...+4 градусов, то уже в субботу ожидается +4...+7, а в воскресенье +6...+12 градусов. Да еще и без осадков, а в воскресенье возможно даже можно будет увидеть солнышко", - отметила синоптик.

Однако она предупредила, что перед потеплением еще будет один холодный день. В пятницу, 15 ноября, повсеместно в Украине ожидается облачная погода. На западе, севере и в центре будет мокрый снег, а на юге и востоке - без существенных осадков.

Ветер в пятницу будет северо-западный, умеренный, а на западе Украины возможен даже сильный ветер. Температура воздуха ночью будет держаться на уровне около нуля, днем +1...+4 градуса.

В Киеве 15 ноября ожидается мокрый снег. Ночью будет около нуля, днем +2 градуса.

Погода в Европе 15 ноября/ Facebook Диденко

Погода в Украине 15 ноября/ windy.com

Кто такая Наталья Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, в каких регионах выпал первый снег и наступила настоящая зимняя сказка. В нескольких регионах страны уже заметны первые признаки зимы - выпал первый снег.

Также ранее сообщалось, что влупит -6 и будет сильный снег - синоптики ошеломили прогнозом погоды. Во многих областях Украины будут снегопады. Такие осадки ожидаются даже в столице.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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