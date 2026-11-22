Объем почасовых отключений составит от одной до трёх с половиной очередей.

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Отключение света 23 ноября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

23 ноября в некоторых областях будут действовать графики отключения света

Для потребителей введут почасовые отключения от 1 до 3,5 очереди

Причина ограничений - последствия российских атак на энергосистему

В понедельник, 23 ноября, в части областей Украины в течение суток будут применяться плановые ограничения потребления электроэнергии.

Отключения коснутся бытовых потребителей и промышленных предприятий. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Для промышленности будут действовать графики ограничения мощности. Для всех категорий потребителей введут графики почасовых отключений объемом от 1 до 3,5 очереди.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

"Причина - последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей", - отмечают в компании.

В "Укрэнерго" подчеркивают, что ситуация в энергосистеме может меняться. Поэтому украинцам рекомендуют следить за актуальной информацией на официальных страницах своих операторов систем распределения и проверять графики отключений по конкретному адресу.

Можно ли защитить энергосистему от ударов РФ

Эксперт по энергетической безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в интервью Главреду отметил, что тактика россиян не нова - подобные удары по энергосистеме уже были осенью 2022 года.

"В принципе, ничего принципиально нового в этом нет. Вспомним осень 2022 года, когда Россия осуществляла подобные атаки. Тогда основные удары были направлены на подстанции объединенной энергосистемы Украины", - подчеркнул специалист.

В то же время он признал, что абсолютной защиты энергообъектов не существует, однако это не означает, что от обороны можно отказаться.

"Понятно, что обеспечить стопроцентную защиту невозможно - ни средствами противовоздушной обороны, ни инженерными сооружениями. Но что нам делать? Защищаться", - пояснил Гончар.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости

Главред писал, что 22 ноября российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области. Из-за новых ударов без электроснабжения остались часть Днепра, Самар и прилегающие районы.

Кроме того, Одесса и пригороды остаются без света, воды и тепла после атак армии страны-агрессора РФ, ситуация резко ухудшилась с 21 ноября. Город и область более суток подвергались ударам по энергетической инфраструктуре, из-за чего остановлен электротранспорт, а школы переходят на дистанционное обучение.

Напомним, 20 ноября после массированной атаки РФ Киев и еще 10 областей остались без света. Самой сложной тогда в "Укрэнерго" назвали ситуацию в Одессе и окрестностях. Из-за повторных ударов по восстановленным объектам часть ремонтов энергетикам приходилось начинать заново.

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