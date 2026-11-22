Зимой постельное белье может оставаться влажным в течение нескольких часов, но есть простой способ значительно ускорить его высыхание.

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Как быстро высушить постельное белье / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как быстро высушить простыни зимой без сушильной машины

Как ускорить сушку белья с помощью вентилятора

Как избежать излишней влаги и плесени при сушке дома

Зимой постельное белье может сохнуть целый день, особенно если в доме прохладно и нет сушильной машины. Однако есть простой способ ускорить этот процесс.

Главред расскажет, как в несколько раз быстрее высушить даже большую простыню.

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Как быстро высушить постельное белье зимой

Эксперт по уходу за спальней Рэйчел Маршалл рассказывает, что ускорить процесс можно с помощью обычного вентилятора. Во время сушки белья он обеспечивает постоянное движение воздуха, благодаря чему влага быстрее испаряется из ткани, пишет Express.

Рэйчел Маршалл рекомендует поставить сушилку у окна, приоткрыть его и направить вентилятор на простыни. Дверь комнаты также стоит оставить открытой, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Важно не допускать скопления влаги в помещении. Если сушить белье в закрытой комнате, водяной пар будет оседать на холодных поверхностях. Из-за этого на окнах может появиться конденсат, а на стенах - плесень.

Чтобы простыни высыхали равномерно, периодически меняйте их положение на сушилке. Так воздух будет лучше проникать к разным участкам ткани.

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Сколько сохнут простыни с вентилятором

По словам эксперта, с помощью вентилятора большая простыня размера king-size может высохнуть примерно за 4–8 часов. Однако продолжительность зависит от материала ткани, температуры в комнате и уровня влажности.

Еще быстрее высушить постельное белье поможет осушитель воздуха. Он будет собирать лишнюю влагу из помещения, благодаря чему ткань будет высыхать быстрее. Поэтому, если дома есть такой прибор, его стоит включить одновременно с вентилятором.

Такое сочетание поможет сократить время сушки постельного белья зимой и не допустить появления затхлого запаха из-за чрезмерной влажности.

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