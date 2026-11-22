Даже в холодное время года балкон может оставаться ярким и цветущим. Некоторые растения не боятся морозов и способны цвести посреди зимы.

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Морозостойкие цветы для балкона и террасы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие растения могут цвести зимой

Какие цветы лучше всего подходят для балкона и террасы

Как правильно ухаживать за растениями в мороз

Большинство садовых растений зимой находится в состоянии покоя. Однако есть виды, которые способны цвести даже в холодные месяцы. Они украшают балконы и террасы яркими цветами, а некоторые ещё и наполняют воздух приятным ароматом. Главред расскажет подробнее.

Как пишет KertVár, существует как минимум 6 растений, которые могут цвести зимой. Среди них морозник, зимний жасмин, жимолость и другие декоративные культуры. Они хорошо переносят холод, но при выращивании в горшках нуждаются в дополнительной защите.

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Черный морозник, или рождественская роза

Морозник чёрный (Helleborus niger) - одно из самых известных зимнецветущих растений. Его также называют рождественской розой.

Растение образует крупные белые цветы, которые со временем могут приобретать розовый оттенок. В зависимости от сорта и погоды они распускаются зимой или в начале весны.

Морозник отличается высокой холодостойкостью. По классификации RHS он относится к категории H7. В открытом грунте растение способно выдерживать температуры ниже -20 °C.

Однако в горшке морозник более уязвим. Наибольшую опасность представляет избыточная влажность. Если вода застаивается у корней, растение может погибнуть.

Для выращивания лучше выбирать глубокий контейнер с дренажными отверстиями. Почва должна быть рыхлой и хорошо пропускать воду. Зимой горшок рекомендуется ставить в защищенном от ветра месте.

Важно помнить, что морозник ядовит. Его сок может раздражать кожу, поэтому работать с растением следует в перчатках.

Калина боднантенская

Калина боднантенская - декоративный кустарник, который особенно ценят за зимнее цветение.

Его ветви покрываются темно-розовыми бутонами. Постепенно они раскрываются в светло-розовые, почти белые цветы. При этом куст источает приятный сладкий аромат.

Цветение может начинаться в конце осени и продолжаться до весны. В тёплые зимние дни цветов становится больше. После сильных морозов часть из них может повреждаться.

В открытом грунте растение выдерживает температуры примерно до -20 °C. Однако в контейнере его корни нуждаются в дополнительной защите.

Калина может вырастать до 2–3 м в высоту. Поэтому для неё нужен большой горшок диаметром не менее 40–50 см.

Растение хорошо себя чувствует на солнце и в полутени. Лучше всего размещать его возле входа на террасу, где можно наслаждаться ароматом цветов.

Обрезать калину рекомендуют после окончания цветения. Это поможет сохранить красивую форму куста.

Видео о том, какие цветы выживут даже на зимнем балконе, можно посмотреть здесь:

Зимняя жимолость

Зимняя жимолость - ещё одно растение, способное украсить сад в холодное время года.

В отличие от вьющихся видов жимолости, она растет в форме куста. Зимой на ее ветвях появляются небольшие кремово-белые цветы.

Главная особенность растения - насыщенный медовый аромат. Он особенно хорошо ощущается в солнечные дни.

Жимолость может цвести с декабря до начала весны. Она достаточно холодостойкая, но в контейнере нуждается в защите от сильных морозов.

Для выращивания подойдет большой горшок диаметром от 40 см. Растение любит плодородную, умеренно влажную почву без застоя воды.

Располагать жимолость можно на солнце или в полутени. Лучше всего выбрать место, защищенное от холодного ветра.

Весной, после окончания цветения, рекомендуется удалить часть старых побегов. Это поможет кусту образовывать новые ветви.

Зимний жасмин

Зимний жасмин отличается ярко-жёлтыми цветами. Они появляются на зелёных побегах, когда большинство других растений ещё не пробудилось после холодов.

Цветение может начинаться в декабре и продолжаться до марта. Особенно эффектно цветы смотрятся на фоне снега.

В отличие от обычного жасмина, зимний почти не имеет запаха. Однако его насыщенный желтый цвет делает растение заметным даже в пасмурные дни.

В открытом грунте зимний жасмин выдерживает морозы примерно до -15 °C. В горшках он более чувствителен к холоду.

Лучше всего разместить контейнер у стены, защищенной от ветра. Во время сильных морозов горшок нужно утеплять.

Растение хорошо растет на солнце и в полутени. Оно не слишком требовательно к почве, но плохо переносит застой воды.

Обрезать зимний жасмин следует после окончания цветения. Это стимулирует появление новых побегов.

Саркокока

Саркокока - вечнозеленый декоративный кустарник с блестящими тёмно-зелёными листьями.

Зимой на нём появляются мелкие кремово-белые цветы. Они почти незаметны среди листьев, однако обладают сильным сладким ароматом.

Цветение приходится на зимние месяцы и может продолжаться до весны. После него на кусте образуются тёмные декоративные ягоды.

Саркокока хорошо подходит для затененных балконов и террас. Она может расти там, где другим цветущим растениям не хватает солнечного света.

Куст развивается медленно, поэтому его удобно выращивать в контейнере. Для этого подойдет горшок диаметром примерно 30–40 см.

Растение любит богатую органическими веществами почву. Она должна оставаться умеренно влажной, но хорошо дренированной.

Сильно обрезать саркококу не нужно. Достаточно удалять поврежденные ветки и побеги, которые нарушают форму куста.

Цикламен косский

Цикламен косский - небольшое растение, которое цветет в конце зимы и в начале весны. В регионах с мягкими зимами отдельные сорта могут распускаться раньше.

В отличие от крупноцветкового комнатного цикламена, этот вид приспособлен к выращиванию под открытым небом.

Растение достигает примерно 10 см в высоту. У него округлые зеленые листья, часто украшенные серебристыми узорами. Цветки могут быть розовыми, пурпурными или белыми.

Цикламен косский способен выдерживать морозы примерно до -15 °C в открытом грунте. Однако в горшке его клубни нужно защищать от промерзания.

Особенно опасен для растения избыточный полив. В холодной влажной почве клубни могут загнивать.

Лучше всего цикламен растет в полутени. Для него подходят широкие невысокие контейнеры с рыхлой почвой и хорошим дренажом.

Клубни цикламена ядовиты. Растение следует держать подальше от маленьких детей и домашних животных.

Как защитить растения в горшках от мороза

Даже холодостойкие растения нуждаются в дополнительной защите при выращивании в контейнерах.

В открытом грунте корни лучше защищены от промерзания. Зато в горшке холод воздействует со всех сторон. Из-за этого растение может пострадать даже при температуре, которую обычно выдерживает в саду.

Чтобы защитить цветы зимой, следует соблюдать несколько правил:

Утеплять контейнеры джутом, агроволокном или другим защитным материалом.

Ставить горшки на специальные подставки, чтобы они не соприкасались с холодной поверхностью.

Размещать растения у стены или в другом защищённом от ветра месте.

Не допускать застоя воды в почве.

Группировать контейнеры, чтобы они меньше охлаждались.

Во время сильных морозов обеспечивать дополнительную защиту корневой системы.

Важно также учитывать погодные условия своего региона. Растение, которое хорошо зимует в открытом грунте, не всегда способно пережить такой же мороз в контейнере.

Правильно подобранные цветы помогут сохранить привлекательный вид балкона даже зимой. Морозник, калина, жимолость, жасмин, саркокока и цикламен могут украшать террасу в холодные месяцы. Главное - обеспечить им надлежащий уход и защиту от морозов.

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