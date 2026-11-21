Найти спрятанные предметы на картинке не так просто, как кажется на первый взгляд. Это

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Нужно найти пять морковок среди белок и снеговиков за 25 секунд / Фото: Gergely Dudas Dudolf

Оптические иллюзии - это не только интересное развлечение, но и возможность проверить внимательность, концентрацию и наблюдательность. На первый взгляд изображение может показаться простым, однако среди десятков деталей часто скрываются предметы, которые сложно заметить сразу.

Как пишет The Sun, в этой головоломке нужно найти пять морковок среди белок за 25 секунд. На рисунке изображены улыбающиеся снеговики, рыжие и серые белочки, а также разбросанные желуди. Однако среди всех этих деталей спрятались пять овощей.

Задача может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд. Морковки замаскированы среди других элементов рисунка, а их формы легко спутать с деталями зимней сцены. Поэтому внимательно рассмотрите всю иллюстрацию и попытайтесь найти каждый овощ.

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Нужно найти пять морковок среди белок и снеговиков за 25 секунд / Фото: Gergely Dudas Dudolf

Чтобы облегчить поиски, можно мысленно разделить изображение на четыре части. По подсказке авторов головоломки, три морковки расположены в двух нижних четвертях рисунка, а остальные две - в верхних.

Если вам не удалось найти все пять морковок, не расстраивайтесь. Попробуйте ещё раз внимательно осмотреть каждую часть картинки.

Ответ на головоломку / Фото: Гергель Дудас Дудольф

Такие задания помогают тренировать сосредоточенность и способность замечать мелкие детали. В то же время результат в подобных тестах не является показателем уровня IQ - многое зависит от сложности изображения и особенностей зрительного восприятия.

Если эта иллюзия оказалась для вас слишком простой, попробуйте разгадать головоломку на внимательность, где нужно найти пустую чашку среди десятков других за 20 секунд.

Ранее Главред публиковал и другие головоломки, которые помогут проверить внимательность и сообразительность. Попробуйте найти кота среди енотов за 11 секунд.

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