Только самые наблюдательные смогут быстро заметить кота среди десятков енотов.

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Нужно найти кота среди енотов за 11 секунд / Фото: Dudolf

Оптические иллюзии - это не только интересное развлечение, но и возможность проверить внимательность, концентрацию и наблюдательность. На первый взгляд изображение может показаться простым, однако среди множества одинаковых деталей часто скрывается то, что сложно заметить сразу.

Как пишет The Sun, в этой головоломке нужно найти кота, который спрятался среди десятков енотов. Задача усложняется тем, что животные на рисунке очень похожи друг на друга.

На изображении можно увидеть целую армию улыбающихся енотов. Однако среди них есть один хитрец - кот, которого нужно отыскать.

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Нужно найти кота среди енотов за 11 секунд / Фото: Dudolf

Чтобы разгадать головоломку, установите таймер на 11 секунд и внимательно осмотрите иллюстрацию. Старайтесь не отвлекаться на одинаковые мордочки животных и обращайте внимание даже на мельчайшие различия.

Если вам не удалось найти кота за отведенное время, не расстраивайтесь. Есть небольшая подсказка: попробуйте сосредоточить внимание на правой части изображения.

Кот спрятался среди енотов справа. Его мордочка отличается от мордочек других животных, поэтому, если внимательно присмотреться, самозванца можно заметить.

Ответ на головоломку / Фото: Dudolf

Такие головоломки помогают тренировать концентрацию и визуальное восприятие. В то же время скорость поиска скрытого предмета не определяет уровень интеллекта, ведь результат зависит от сложности задачи и индивидуальных особенностей внимания.

Если эта иллюзия оказалась для вас слишком простой, попробуйте найти пустую чашку среди десятков других за 20 секунд

Ранее Главред публиковал и другие головоломки, которые помогут проверить внимательность и сообразительность. Попробуйте найти три банана среди миньонов за 46 секунд.

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