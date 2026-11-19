Российский диктатор заявил, что ответные действия РФ на атаки по Крымскому мосту якобы "будут гораздо более болезненными".

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Путин впервые отреагировал на удары по Крымскому / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+, скриншот

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Путин пригрозил Украине "гораздо более болезненным" ответом на удары

По его словам, Крымский мост якобы не используется в военных целях

Диктатор заявил, что после атак Москва не собирается договариваться о перемирии

Российский диктатор Владимир Путин впервые публично отреагировал на удары по Крымскому мосту и перешёл к новым угрозам в адрес Украины.

Он заявил, что Россия готовит гораздо более болезненный ответ, а также попытался возложить на Киев ответственность за срыв возможных договоренностей о прекращении огня. Об этом российский диктатор сказал журналистам после трехсторонних переговоров с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

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Как сообщают российские СМИ, Путин рассказал, что обсуждал с Советом безопасности РФ возможность прекращения огня в отдельных районах. Однако после ударов по Крымскому мосту Кремль якобы больше не собирается договариваться.

В то же время российский диктатор использовал ситуацию для очередных угроз Украине. Он заявил, что ответ РФ на атаки по переправе будет "гораздо более болезненным".

Отдельно глава Кремля попытался представить Крымский мост как исключительно гражданский объект. Он утверждает, что переправу уже давно якобы не используют для перемещения военной техники и боеприпасов.

Также Путин пообещал восстановить поврежденную переправу.

Крымский мост, атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Кремль вновь отказывается от перемирия и перекладывает вину на Украину

Бывший руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что слова Путина о якобы готовности обсуждать прекращение огня до ударов по Крымскому мосту не соответствуют действительности.

"Кроме того, Путин лжет, что он собирался говорить о прекращении огня, а после атак на Крымский мост "передумал". Это ерунда. С 2025 года Путин отказывается от прекращения огня, причем даже от отдельных перемирий, таких как энергетическое", - подчеркнул Коваленко.

По его словам, Москва отвергала такие предложения не только со стороны Украины, но и со стороны США.

"В 2026 году он не рассматривал ни одного перемирия даже после возобновления трехсторонних переговоров. Сейчас он лжет, чтобы переложить на нас ответственность за его нежелание прекратить огонь", - отметил Коваленко.

Отдельно он напомнил, что именно Путин начал полномасштабную войну против Украины и отдал приказы наносить удары по мостам через Днепр. По его словам, если бы Россия не прибегла к таким действиям, Крымский мост мог бы и дальше оставаться целым, по крайней мере, некоторое время.

Удары по Крымскому мосту - последние новости

Как писал Главред, ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли ракетный удар "Нептунами" по Керченскому мосту. В результате атаки повреждено железнодорожное полотно, движение по переправе перекрыто. Оккупационные власти признали удар беспилотников по переправе, автомобильная часть которой уже не работает после того, как 16–17 ноября обрушилась её центральная арка.

Напомним, еще 16 ноября ВСУ атаковали мост дронами. После этого на фото заметили деформацию одной из арок и повреждения дорожного покрытия. Аксенов тогда пообещал ограничить движение до середины дня, а в Керчи развернули оперативный штаб.

В ночь на 17 ноября незаконно построенный страной-агрессором РФ Крымский мост в оккупированной Керчи вновь оказался под массированной атакой дронов и ракет. Арка автомобильной части переправы упала в воду, а один из пролетов обрушился.

В Минобороны Украины объяснили, что означает выход моста из строя для оккупантов. Там подчеркнули, что после обрушения Крымского моста переправа больше не функционирует как транспортная артерия страны-агрессора. Меньше маршрутов означает большую нагрузку на логистику российских войск на запорожском и херсонском направлениях.

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