Дроны атаковали Крымский мост: боевая часть упала на правую арку, движение перекрыто

Было попадание по Керченскому мосту около шести часов утра, сообщают мониторы.

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Крымский мост утром был атакован / Главред, фото: скриншот, google.com/maps, x.com/Krymsky_bridge

Кратко:

Крымский мост попал под удар

Движение по мосту перекрыто

Гауляйтер Крыма подтвердил атаку

В понедельник, 16 ноября, был нанесен удар по Крымскому мосту - движение по нему перекрыто.

Как пишет Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на местных жителей, попадание по мосту было около 6 утра.

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"В 05.38 была атакована одна из арок судоходного пролета моста. Сейчас специалисты обследуют ее состояние", - отмечают на канале.

Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов подтвердил удар по Керченскому мосту.

"В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб", - написал он.

Обновлено. По данным российских источников и Z-пабликов (в частности, канала Mash), боевая часть одного из дронов упала на правую арку со стороны Крыма. Сообщается, что из-за взрыва конструкцию "повело примерно на 15 градусов". Примечательно, что правая арка со стороны полуострова является аркой именно железнодорожной части моста.

Несмотря на заявления о деформации опоры, пропагандистское агентство "РИА Новости Крым" отчиталось, что "движение по железнодорожной части моста возобновили". При этом известно, что из-за ночного перекрытия в пути задерживаются четыре поезда, следующих в Крым.

Что касается автомобильного движения, то оно остается заблокированным ориентировочно до середины дня. "Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев подтвердил ограничения на выезд в сторону материковой России и призвал местных жителей скорректировать планы поездок.

На въезде на мост со стороны Керчи образовался транспортный коллапс. По сообщениям очевидцев в местных чатах, в очереди застряли около 200 автомобилей - водителей, которые стояли в очереди с двух часов ночи и уже заехали на досмотр, в итоге развернули обратно в конец пробки. В Керчи развернули оперативный штаб, а на самом мосту, по заявлениям оккупационных властей, работают службы по ликвидации последствий.

Тем временем Турция подняла в воздух разведывательный "Байрактар", сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра".

"Над юго-западной частью Черного моря дежурит разведывательный БПЛА Bayraktar TB2 Armed Unmanned Aerial Vehicle (UAV) ВМА Турции с позывным SHADOW02. Радиус управления Bayraktar TB2 с наземной станции составляет 150 км, потолок - 8200 м, автономность до 27 часов. На БПЛА установлен многофункциональный АФАР радар", - говорится в сообщении.

Турция подняла в небо Байрактар / t.me/Crimeanwind

Почему ВСУ не добивают Крымский мост

Пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в октябре заявил, что Крымский мост после трёх атак Сил обороны работает с многочисленными ограничениями и больше не выполняет свою основную функцию. Грузовики на переправу не пропускают, а топливо и тяжелую бронированную технику по ней не переправляют.

По его словам, мост - сложное для уничтожения сооружение. Кроме того, Крымский мост - один из самых защищенных объектов противника. По оценке Плетенчука, противовоздушную оборону там можно сравнить разве что с ПВО Москвы.

"Трудно сказать, что стратегическая ценность Крымского моста сейчас высока. Вот символическая ценность и "скрепность" зашкаливают. Но мы за этим не гонимся. Ведутся атаки по сухопутному коридору, которые затрудняют логистику врага в Крыму, на левобережье Херсонской области", – подчеркнул Плетенчук.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Как писал Главред , что командование Черноморского флота РФ приказало существенно увеличить частоту патрулирования акватории Черного моря. Между тем в Украине вновь заговорили о возможном ответе по Крымскому мосту после ударов РФ по мостам в Киеве. Москва усиливала охрану переправы накануне 8 октября – годовщины первого удара по мосту.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр") в июле заявил, что Силы обороны планомерно изолируют Крым. По его словам, Украина сознательно не трогает Крымский мост, оставляя оккупантам путь для выезда с полуострова. Бровди подчеркнул, что для захватчиков созданы "невыносимые условия пребывания на полуострове".

Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Когда Крымский мост будет разрушен: мнение эксперта

Керченский мост остается ключевой целью Украины и может быть разрушен уже в 2026 году. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Генштаба ВСУ Олег Жданов.

"Думаю, Крымскому мосту осталось недолго. Не исключено, что его разрушат уже в 2026 году, если судить по тому, как действует СБУ. А она, словно бультерьер, вцепилась в Крымский мост. Центр специальных операций "Альфа" методично уничтожает средства ПВО вокруг него - как со стороны Тамани, так и со стороны Керчи", - заявил он.

По его словам, перспективы ликвидации моста напрямую зависят от способности украинских сил "расчистить" воздушное пространство над объектом, прежде всего путем уничтожения систем противовоздушной обороны РФ в Крыму и на подступах к нему.

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