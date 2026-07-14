"Пусть убираются за Урал": Мадяр объяснил, почему Крымский мост еще не разрушен

Силы обороны планомерно уничтожают все пути снабжения армии РФ в Крыму.

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В ВСУ рассказали о судьбе Крымского моста / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Главное из заявлений "Мадяра":

Реализуется стратегия логистической изоляции временно оккупированного Крыма

Для оккупантов РФ созданы "невыносимые условия пребывания на полуострове"

Военное командование Украины реализует четкую стратегию полной логистической изоляции временно оккупированного РФ Крыма.

Силы обороны планомерно уничтожают все пути снабжения армии РФ, при этом оставляя захватчикам и незаконным российским мигрантам единственный коридор для срочной эвакуации домой, рассказал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр").

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Он подчеркнул, что за последние годы украинские силы создали для российских оккупантов абсолютно "невыносимые условия пребывания на полуострове".

"Мы создаем условия, при которых пребывание на полуострове становится невыносимым. И, соответственно, закрываем сейчас пути доступа туда, а не путь оттуда. Мы изолируем Крым. Мы не трогаем Крымский мост, если вы не заметили. Пусть [уезжают] (нецензурно, - ред.) через него. Все эти миллионы пусть через тот мостик [сваливают] (нецензурно, - ред.), [черт] (нецензурно, - ред.), без остановки в свою Россию и куда-нибудь уезжают очень далеко за Урал, чтобы жить спокойно", - заявил командующий СБС.

Мадьяр назвал этот массовый отток россиян заслуженной кармой и "бумерангом" за более чем десять лет незаконного пребывания на украинской земле, подчеркнув: "[Нечего] (нецензурно, - ред.) было лезть в наш Крым. Пусть теперь [уезжают] (нецензурно, - ред.) в Сибирь и с чистого листа там себе все строят, если им хватит жизни. Но мы не будем мешать, пусть уходят".

/ Инфографика: Главред

По его словам, в отношении военной составляющей компромиссов не будет. Главная цель Сил беспилотных систем на данном этапе - ежедневное уничтожение любых ресурсов, которые агрессор пытается доставить на фронт.

"Мы занимаемся их логистикой всех видов, которая позволяет перебрасывать личный состав, подвозить боеприпасы, перебрасывать какие-то другие военные средства, силы и ресурсы, которые используются против нас на юге или запускаются по Украине с Крымского полуострова. Топлива в Крыму нет и не будет", - резюмировал Бровди.

Смотрите видео - интервью Роберта Бровди:

/ Скриншот

Крупная операция: ВСУ сообщили об ударах по военным объектам РФ

Подразделения Сил беспилотных систем Вооружённых сил Украины провели масштабную операцию против объектов военной инфраструктуры и обеспечения на территориях, находящихся под контролем России.

Как заявили в командовании, в результате применения беспилотников были поражены 36 целей в глубоком тылу. В список объектов вошли пункты управления, радиолокационные комплексы, логистические центры, а также элементы топливной и энергетической инфраструктуры.

В ВСУ утверждают, что такие действия направлены на нарушение работы систем управления и снабжения противника. По данным украинской стороны, использование высокоточных беспилотных средств позволяет наносить удары без привлечения наземных подразделений и ограничивать оперативные возможности российских сил.

Удары по целям РФ - новости по теме

Главред ранее писал, что Чонгарский мост парализован. После атаки движение по мосту было полностью остановлено, а транспортное сообщение через него оказалось заблокировано.

Напомним, в Краснодарском крае РФ было шумно. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов - Ильский НПЗ.

Ранее украинские военные применили "дальнобойные санкции" и поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове. НПЗ находится на расстоянии около 700 километров от линии фронта.

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О персоне: Роберт Бровди Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадьяр"; род. 9 августа 1975, Ужгород, Закарпатская область) - украинский военнослужащий, майор ВСУ, известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадьяра". Герой Украины (2025). С 3 июня 2025 является командующим Сил беспилотных систем ВСУ.

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