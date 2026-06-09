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Чонгарский мост парализован: повторный удар БпЛА разрушил стратегический объект

Алексей Тесля
9 июня 2026, 23:56
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После атаки движение по мосту было полностью остановлено, а транспортное сообщение через него оказалось заблокировано.
Screenshot
ВСУ атаковали мост в Чонгаре / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • Чонгарский мост вновь оказался под ударом
  • В результате сооружение фактически перестало функционировать

В ночь на 9 июня Чонгарский мост вновь оказался под ударом, в результате чего сооружение получило серьезные повреждения и фактически перестало функционировать.

После атаки движение по мосту было полностью остановлено, а транспортное сообщение через него оказалось заблокировано, сообщил 1-й отдельный штурмовой полк Сухопутных войск ВСУ.

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Согласно опубликованной информации, в операции были задействованы подразделения Центра мультидоменных операций "Фаланга", 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла и 475-го отдельного штурмового полка "CODE 9.2". Для нанесения удара использовались беспилотные летательные аппараты FP-2.

Отмечается, что первые повреждения объект получил еще 7 июня, когда была нарушена часть дорожного покрытия. Последующая атака значительно усилила разрушения, в результате чего мост оказался непригоден для эксплуатации, а его восстановление может потребовать продолжительного времени.

Дрон
/ Инфографика: Главред

Удары по целям РФ

В ночь на 9 июня подразделения Сил беспилотных систем ВСУ провели серию ударов по военным и ключевым инфраструктурным объектам противника на временно оккупированных территориях.

По данным командования, дроны отработали по 36 целям на оперативной глубине врага, поражая командные пункты, радиолокационные станции, объекты снабжения, а также элементы топливной и энергетической инфраструктуры.

Операция демонстрирует возможности украинских подразделений по точечному уничтожению важных стратегических объектов противника без непосредственного участия наземных сил.

Удары вглубь РФ — новости по теме

Главред ранее писал, что Владимир Зеленский подтвердил успешную атаку на нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге и предприятие в Тамбовском регионе, вовлеченное в производство российского оружия.

Напомним, в Краснодарском крае РФ было шумно. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов — Ильский НПЗ.

Ранее украинские военные применили "дальнобойные санкции" и поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове. НПЗ находится на расстоянии около 700 километров от линии фронта.

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Об источнике: Сухопутные войска ВСУ

Сухопутные войска являются главным носителем боевой мощи Вооруженных Сил независимого Украинского государства. Это самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных сил Украины, главный носитель их боевой мощи, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше.

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины были сформированы в составе Вооруженных Сил Украины на основании Указа Президента Украины в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" в 1996 году, передает Минобороны Украины.

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