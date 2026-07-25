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На фронте до 9 месяцев без ротации: разгорелся скандал вокруг 108-й бригады ТрО

Алексей Тесля
25 июля 2026, 01:20
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Главным препятствием для немедленного вывода личного состава остается крайне сложная обстановка, сообщает командование.
ТрО
Разгорелся скандал вокруг 108 бригады ТрО / Коллаж: Главред, фото: 108 бригада ТрО

Важное:

  • Бойцы 108-й бригады ТрО длительное время находятся на передовых позициях без ротаций
  • Военнослужащие записали видеообращение с призывом о помощи

Военные из 108-й отдельной бригады терробороны длительное время находятся на передовых позициях из-за сложностей с проведением ротаций на фронте.

В Региональном управлении Сил ТрО "Схид" заявили, что владеют информацией о ситуации и принимают меры по обеспечению подразделения.

видео дня

В частности, для доставки воды, провизии, боеприпасов и горючего воздушным путем привлекли дополнительные экипажи БПЛА.

Главной причиной, усложняющей ротацию, командование называет обстановку безопасности.

"Главным препятствием для немедленного вывода личного состава остается крайне сложная обстановка безопасности - плотное минирование путей подъезда и постоянное огневое влияние вражеских FPV-дронов", - говорится в заявлении Сил ТрО.

Также в командовании добавили, что делают все возможное для сохранения жизни и здоровья военнослужащих

Что известно о критической ситуации в 108 бригаде ТрО

Ранее военнослужащие 108-й бригады ТрО записали видеообращение с призывом о помощи. По их словам, бойцы находятся на позициях от 3 до 9 месяцев без ротации. Из-за отрезанных логистических путей доставлять провизию и медикаменты стало крайне тяжело.

Родные защитников сообщают о критическом состоянии их здоровья. Они отмечают, что из-за нехватки пищи, которую в большинстве своем пытаются передавать дронами, военные сильно истощены.

Кроме того, среди бойцов есть люди с тяжелыми заболеваниями и последствиями микроинсульта, которым необходима медицинская помощь.

Вокруг 425-го ОШП вспыхнул скандал: что известно

Ранее в СМИ появились публикации о расследовании обстоятельств смертей военнослужащих во время подготовки в одном из подразделений ВСУ. По информации журналистов, в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля" с конца 2025 года по весну 2026 года во время учебно-боевой подготовки погибли не менее 26 военнослужащих. Отмечается, что речь идет не о потерях непосредственно на линии фронта.

Также сообщается, что первые коллективные обращения и жалобы, касающиеся условий службы в подразделении, начали поступать еще в конце 2025 года.

Как писал Главред, в Министерстве обороны прокомментировали ситуацию, сложившуюся на позициях в зоне ответственности 14-ой отдельной механизированной бригады ВСУ на Харьковском направлении фронта. В МО заверили, что новый командир 14-й бригады взял вопрос обеспечения питанием бойцов на фронте под контроль.

Ранее стали известны новые подробности скандала военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады, которые оказались на переднем крае без еды и поддержки на фронте. В Офисе военного омбудсмена сообщили о серьёзных проблемах с обеспечением военнослужащих.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Генштаб отреагировал на скандал с голодающими бойцами ВСУ. По результатам выявленных нарушений проводится расследование комплексной комиссией Сухопутных войск.

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Об источнике: 118 отдельная механизированная бригада

118-я отдельная механизированная бригада (118 ОМБр) - это механизированное соединение Сухопутных войск Украины, созданное 15 февраля 2023 года. Она входит в состав 17-го армейского корпуса и участвует в войне против России, в частности в контрнаступательных действиях 2023 года на Запорожском направлении, в районе Роботиного. Бригада сформирована как новое подразделение для усиления обороноспособности страны, ее численность составляет от 1,5 до 5 тысяч военнослужащих, а часть личного состава проходила подготовку по программам НАТО в Румынии. Командование осуществляет полковник Роман Забродский.

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