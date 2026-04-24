Голодающие бойцы на "передке": главные детали громкого скандала с 14-ой ОМБр

Алексей Тесля
24 апреля 2026, 21:47
О серьёзных проблемах с обеспечением военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады стало известно заранее.
В ВСУ раскрыли подробности о ситуации на фронте

Главное:

  • О проблемах с обеспечением в 14-й бригаде стало известно заранее
  • Приняты кадровые решения — заменен командир бригады
  • Новый командир бригады уже вышел на связь с бойцами

Стали известны новые подробности скандала военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады, которые оказались на переднем крае без еды и поддержки на фронте.

Позиция Офиса военного омбудсмена

В Офисе военного омбудсмена сообщили, что о серьёзных проблемах с обеспечением военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады стало известно заранее — примерно за полторы недели до того, как ситуация получила огласку. По словам уполномоченной по правам военных Ольги Решетиловой, тогда уже предпринимались меры реагирования.

Она уточнила, что командование было в курсе трудностей и приняло кадровые решения, в частности — заменило командира. При этом, по её мнению, важно детально разобраться в причинах произошедшего, включая цепочку докладов и решений, чтобы понять, почему бойцы оказались фактически отрезанными от снабжения.

Решетилова также отметила, что проблемы с логистикой могут встречаться не только в одной бригаде. Иногда они связаны с задержками в ротации или ошибками при планировании отвода подразделений. При этом информации о длительном отсутствии снабжения в других частях нет, однако фиксируются случаи чрезмерно долгого пребывания военных на позициях — например, более 500 дней без ротации.

Она призвала осторожно распространять подобные сведения, поскольку это может навредить военнослужащим на передовой и быть использовано противником.

Заявление нового командира бригады

Тем временем новый командир 14-й бригады Тарас Максимов уже вышел на связь с бойцами на Харьковском направлении. Он пообещал лично контролировать ситуацию и провести ротацию при первой возможности. После огласки проблемы на позиции доставили необходимые запасы, включая питание и воду.

Купянск Инфографика
/ Инфографика: Главред

Что сейчас происходит в 14-ой ОМБр

Журналисты также сообщили, что обеспечение подразделения восстановлено, а обстоятельства произошедшего сейчас выясняются, и виновные могут понести ответственность.

Как писал Главред, в Министерстве обороны прокомментировали ситуацию, сложившуюся на позициях в зоне ответственности 14-ой отдельной механизированной бригады ВСУ на Харьковском направлении фронта. В МО заверили, что новый командир 14-й бригады взял вопрос обеспечения питанием бойцов на фронте под контроль.

Ранее сообщалось, что российские войска усилили давление на Купянском направлении, пытаясь атаковать с севера и востока. В то же время, по словам украинских военных, существенных успехов у оккупантов нет.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Что известно о Купянске

Административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Купянское направление
