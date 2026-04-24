Новый обмен пленными: домой вернулись почти 200 защитников

Ангелина Подвысоцкая
24 апреля 2026, 15:56обновлено 24 апреля, 17:04
Владимир Зеленский рассказал, кого удалось освободить из российского плена.
Украина и Россия провели обмен пленными / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Украина и Россия провели обмен пленными. Домой удалось вернуть 193 наших защитников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Из российского плена удалось вернуть военных из:

  • Вооруженных сил Украины,
  • Национальной гвардии,
  • Государственной пограничной службы,
  • Национальной полиции,
  • Государственной специальной службы транспорта.

Все эти бойцы защищали Украину на разных направлениях. Среди освобожденных из плена бойцов есть раненые и те, против кого РФ возбудила уголовные дела.

"Важно, что обмены происходят и что наши люди возвращаются домой. Я благодарю всех, кто работает ради обменов. Каждое подразделение, которое на фронте обеспечивает пополнение обменного фонда для Украины. Благодарен всем партнерам, которые помогают в этом. Помним о каждом и каждой и ежедневно продолжаем работу над возвращением наших людей домой из российского плена", — заявил Зеленский.

  • Обмен пленными 24 апреля
    Обмен пленными 24 апреля фото: Владимир Зеленский
Глава Офиса президента Кирилл Буданов уточнил, что сегодня, 24 апреля, состоялся второй этап пасхального обмена.

Из плена удалось вернуть много военных 2000 года рождения. Дома теперь находятся солдаты и офицеры, которые защищали страну на разных направлениях. Часть освобожденных находилась в незаконном заключении в Чечне.

"Мои поздравления всем нашим воинам и их родным, кто дождался этого дня. Как я и говорил, мы продолжаем освобождать своих — несмотря ни на что... Благодарен партнерам из Соединенных Штатов Америки и Объединенных Арабских Эмиратов за помощь. Продолжаем работать, чтобы вернуть всех наших пленных в Украину, чтобы каждая семья, которая продолжает ждать, услышала добрую весть ― "Наконец-то дома". Слава Украине!" ― отметил Буданов.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными подчеркнули, что сегодня состоялся 73-й обмен. Против военных, которых незаконно удерживали в Чечне, были сфабрикованы уголовные дела, что является нарушением Женевских конвенций.

Среди освобожденных есть несколько офицеров. Наши защитники были взяты в плен на следующих направлениях:

  • Луганском,
  • Донецкий,
  • Харьковский,
  • Запорожский,
  • Курский.

Самому молодому защитнику исполнилось всего 24 года. Он попал в плен в 2023 году на Донецком направлении. Самому старшему защитнику — 60 лет.

"Все освобожденные пройдут полное медицинское обследование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все предусмотренные государством выплаты. Украина обеспечит реинтеграцию героев в общество после длительной изоляции", — говорится в сообщении.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что все военные, кроме одного, не были подтверждены в плену через Международный комитет Красного Креста.

"Освобожденные украинцы имеют травмы и болезни. Они истощены, нуждаются в лечении и психологической поддержке из-за пережитого в плену", - отметил Лубинец.

Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что домой удалось вернуть 10 гвардейцев, пограничника и полицейского. Среди них офицер, двое сержантов и военнослужащие рядового состава. Они находились в плену от двух до трех лет.

