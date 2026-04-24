Новый обмен пленными: домой вернулись почти 200 защитников

Украина и Россия провели обмен пленными. Домой удалось вернуть 193 наших защитников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Из российского плена удалось вернуть военных из:
- Вооруженных сил Украины,
- Национальной гвардии,
- Государственной пограничной службы,
- Национальной полиции,
- Государственной специальной службы транспорта.
Все эти бойцы защищали Украину на разных направлениях. Среди освобожденных из плена бойцов есть раненые и те, против кого РФ возбудила уголовные дела.
"Важно, что обмены происходят и что наши люди возвращаются домой. Я благодарю всех, кто работает ради обменов. Каждое подразделение, которое на фронте обеспечивает пополнение обменного фонда для Украины. Благодарен всем партнерам, которые помогают в этом. Помним о каждом и каждой и ежедневно продолжаем работу над возвращением наших людей домой из российского плена", — заявил Зеленский.
Глава Офиса президента Кирилл Буданов уточнил, что сегодня, 24 апреля, состоялся второй этап пасхального обмена.
Из плена удалось вернуть много военных 2000 года рождения. Дома теперь находятся солдаты и офицеры, которые защищали страну на разных направлениях. Часть освобожденных находилась в незаконном заключении в Чечне.
"Мои поздравления всем нашим воинам и их родным, кто дождался этого дня. Как я и говорил, мы продолжаем освобождать своих — несмотря ни на что... Благодарен партнерам из Соединенных Штатов Америки и Объединенных Арабских Эмиратов за помощь. Продолжаем работать, чтобы вернуть всех наших пленных в Украину, чтобы каждая семья, которая продолжает ждать, услышала добрую весть ― "Наконец-то дома". Слава Украине!" ― отметил Буданов.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными подчеркнули, что сегодня состоялся 73-й обмен. Против военных, которых незаконно удерживали в Чечне, были сфабрикованы уголовные дела, что является нарушением Женевских конвенций.
Среди освобожденных есть несколько офицеров. Наши защитники были взяты в плен на следующих направлениях:
- Луганском,
- Донецкий,
- Харьковский,
- Запорожский,
- Курский.
Самому молодому защитнику исполнилось всего 24 года. Он попал в плен в 2023 году на Донецком направлении. Самому старшему защитнику — 60 лет.
"Все освобожденные пройдут полное медицинское обследование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все предусмотренные государством выплаты. Украина обеспечит реинтеграцию героев в общество после длительной изоляции", — говорится в сообщении.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что все военные, кроме одного, не были подтверждены в плену через Международный комитет Красного Креста.
"Освобожденные украинцы имеют травмы и болезни. Они истощены, нуждаются в лечении и психологической поддержке из-за пережитого в плену", - отметил Лубинец.
Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что домой удалось вернуть 10 гвардейцев, пограничника и полицейского. Среди них офицер, двое сержантов и военнослужащие рядового состава. Они находились в плену от двух до трех лет.
