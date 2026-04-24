Голуби исчезнут с балкона навсегда: один простой способ, который действительно работает

Эксперты не рекомендуют подкармливать голубей возле зданий.

Что отпугивает голубей с балкона

Вы узнаете:

Как прогнать голубей с балкона

Какие существуют народные средства против голубей

С приходом весны голуби все чаще выбирают балконы и карнизы для гнездования, и такое соседство быстро превращается в проблему для людей. Птицы шумные, могут переносить болезни, оставляют после себя килограммы помета и нередко заносят в жилище блох.

Именно поэтому специалисты советуют не подкармливать их возле домов, ведь это только поощряет пернатых возвращаться. В то же время существует немало гуманных способов вернуть себе пространство без вреда для животных, и большинство из них не требуют дорогих покупок, пишет УНИАН.

Для начала многие жители используют блестящие ленты или подвешенные компакт-диски, ведь солнечные блики раздражают голубей и заставляют их избегать таких мест. Другие натягивают веревку или леску на высоте около 10 сантиметров над карнизом, что делает посадку для птиц невозможной.

Часть владельцев балконов прибегает к техническим решениям — ультразвуковым отпугивателям, хотя их эффективность различается. Гораздо лучше работают устройства, воспроизводящие крик хищника, ведь голуби избегают территорий, где "слышен" ястреб.

Некоторые устанавливают чучело хищника — макет орла или сокола, который может напугать пернатых, если время от времени менять его место. Другие выбирают натуральные запахи: мятное или эвкалиптовое эфирное масло, которое неприятно для голубей, но быстро выветривается и требует регулярного обновления.

Самым надежным способом специалисты называют антиприсадочные шипы. Они не травмируют птиц — те просто видят препятствие и не садятся на поверхность, обеспечивая стабильный результат в любое время года.

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны.

