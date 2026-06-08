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"Полежав минут 40 на обочине": Макаревич попал под обстрел в Израиле

Кристина Трохимчук
8 июня 2026, 16:25
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Квартира музыканта пострадала от атаки Ирана.
Андрей Макаревич - обстрел Ирана
Андрей Макаревич - обстрел Ирана / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Андрей Макаревич

Вы узнаете:

  • Андрей Макаревич с женой попал под обстрел в Израиле
  • Что произошло с квартирой певца

Известный музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который сейчас живет в Израиле, чудом уцелел во время иранского обстрела. О пережитом ужасе рассказала жена артиста Эйнат Кляйн в Facebook.

По словам избранницы артиста, в момент атаки на Израиль они возвращались из гостей домой. Эйнат рассказала, что услышала взрывы прямо над головой. Чтобы спасти свои жизни, Макаревич с супругой легли на землю и провели там около часа.

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Андрей Макаревич, Эйнат Кляйн
Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн / фото: facebook.com, Эйнат Кляйн

"Вечер мы провели в гостях и, надо сказать, сильно задержались. Такие моменты семейной тишины, спокойствия и позитива случаются редко. Ну, а на обратном пути нас ждал чудесный салют из Ирана, прямо над головами. Полежав минут 40 на обочине, мы какими-то мелкими перебежками все же добрались домой", — поделилась Кляйн.

Испытания артиста на этом не закончились. Оказалось, что от обстрела пострадал его дом. Музыкант опубликовал снимки повреждений и задался вопросом о ситуации в мире.

Дом Макаревича пострадал от обстрела
Дом Макаревича пострадал от обстрела / фото: facebook.com, Андрей Макаревич

"К нам вчера прилетело. Окна, рамы, крыша... Нас, по счастью, не было дома. Интересно, Трамп правда думает, что с ними можно о чем-то договориться? То есть у нас перемирие?", — написал Макаревич.

Андрей Макаревич о войне в Украине

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич занимает последовательную антивоенную позицию, жестко осуждая российское вторжение и критикуя политику Кремля еще с 2014 года. Из-за своих высказываний музыкант был признан в РФ "иноагентом" и эмигрировал в Израиль. Он открыто поддерживает украинский народ, осуждает агрессию и помогает пострадавшим от войны мирным жителям, однако заявляет, что не спонсирует ВСУ.

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Про персону: Андрей Макаревич

Андрей Макаревич — советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, актёр; народный артист Российской Федерации (1999). Основатель, лидер и единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени".
Публично выступает против террористического вторжения РФ в Украину, уехал из страны-оккупанта.
2 сентября 2022 года Минюст РФ внёс Макаревича в реестр физических лиц — "иностранных агентов".

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