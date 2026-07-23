Сантехник больше не нужен: самый простой способ прочистки засора в раковине

Специалисты рассказали о трех простых способах, которые помогут справиться с небольшими засорами без вызова сантехника.

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Как прочистить засор / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Первые признаки засора - медленный уход воды и неприятный запах

Обычная металлическая вешалка может стать полезным инструментом

Справиться с легкими загрязнениями поможет проверенный домашний способ

Засоры в канализационных трубах - одна из самых распространенных бытовых проблем, с которой можно столкнуться как на кухне, так и в ванной комнате.

Причиной чаще всего становятся жировые отложения, остатки еды, волосы, мыльный налет и другой мусор, пишет Express.

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Постепенно они скапливаются на внутренних стенках труб, уменьшая их пропускную способность, а со временем могут полностью перекрыть слив.

Первые признаки засора - медленный уход воды, неприятный запах из слива и появление застоя. Если проблему игнорировать, это может привести к переливу воды и дорогостоящему ремонту.

Специалисты рассказали о трех простых способах, которые помогут справиться с небольшими засорами без вызова сантехника.

Используйте проволочный крючок

Обычная металлическая вешалка может стать полезным инструментом. Ее необходимо полностью распрямить, а на одном конце сделать небольшой загнутый крючок.

Аккуратно опустите его в сливное отверстие и попытайтесь достать скопившийся мусор. Чаще всего таким способом удается удалить волосы, нитки и другие загрязнения. Важно именно вытаскивать мусор наружу, а не проталкивать его глубже в трубу. После очистки рекомендуется промыть слив горячей водой, чтобы смыть оставшиеся отложения.

Пищевая сода и уксус

Справиться с легкими загрязнениями поможет проверенный домашний способ. Смешайте примерно треть стакана пищевой соды с таким же количеством столового уксуса. После смешивания начнется активная химическая реакция - получившийся раствор сразу же нужно вылить в слив.

Пузырьки, образующиеся во время реакции, помогают размягчить налет, растворить жировые отложения и ослабить скопившуюся грязь. Для лучшего результата оставьте смесь действовать минимум на час, а если есть возможность - на всю ночь. Затем тщательно промойте трубы горячей водой.

Еще один вариант - сначала засыпать соду непосредственно в сливное отверстие, а уже после этого добавить уксус.

/ Инфографика: Главред

Промывка кипятком

Самый простой способ устранить небольшой засор - использовать кипящую воду. Вскипятите полный чайник и медленно вливайте воду в слив небольшими порциями, делая короткие паузы между ними. Это позволит горячей воде постепенно растворять загрязнения.

Если причиной засора стали жировые отложения, можно добавить несколько капель средства для мытья посуды - оно поможет быстрее расщепить жир.

Если после применения всех перечисленных способов вода по-прежнему плохо уходит, вероятно, причина кроется в серьезном засоре или повреждении труб. В таком случае лучше обратиться к профессиональному сантехнику для диагностики и устранения проблемы.

Смотрите видео - прочистка засора в раковине:

Авторы подробно разбирают процесс устранения серьезного засора в кухонной раковине, из-за которого вода практически перестала уходить в канализацию. Они пошагово показывают, как выявить источник проблемы и подобрать наиболее эффективный способ очистки труб.

Для восстановления проходимости слива применяются сразу несколько методов. Сначала используется сантехнический трос, позволяющий механически разрушить плотную пробку, затем - вантуз для усиления эффекта, а завершающим этапом становятся специальные средства, предназначенные для растворения жировых и других отложений.

На каждом этапе авторы объясняют принцип работы выбранного способа, демонстрируют промежуточные результаты и дают практические рекомендации, которые могут пригодиться при борьбе со сложными засорами в домашних условиях. По итогам работы они отмечают, что добиться полного устранения проблемы удалось благодаря сочетанию нескольких методов очистки, что позволило полностью восстановить нормальный отток воды.

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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