Женщина вернулась к жизни и рассказала, что увидела: история удивила врачей

Вы узнаете:
- Как женщина описала момент выхода из тела
- Что произошло после встречи с неизвестным существом
- Почему страх смерти исчез у женщины навсегда
Патти Эллен утверждает, что пережила клиническую смерть во время экстренного кесарева сечения и после этого полностью перестала бояться смерти.
Женщина рассказала, что увидела себя со стороны, пересмотрела важные моменты жизни и получила необычное послание. Своей историей она поделилась в интервью YouTube-каналу NDE Diary.
Что произошло в операционной
Патти вспоминает, что перед операцией слышала звуки медицинского оборудования.
"Я помню, как меня ввезли… Помню, как слышала пиканье кардиомонитора", - рассказала женщина.
По ее словам, в какой-то момент все внезапно стихло.
"Я словно вышла из своего тела и зависла там. Я помню, как увидела тело, как увидела врачей. Я помню все, что происходило", - утверждает женщина.
После этого, по ее словам, она оказалась уже не в операционной, а в другом пространстве, где увидела события из своей жизни.
Переосмысление прошлого
Женщина утверждает, что в этот момент словно покинула свое тело и увидела врачей, работающих над ее спасением. Затем, как она рассказывает, оказалась в неизвестном месте, где вокруг нее развернулся своеобразный "360-градусный экран" с событиями из собственной жизни.
По ее словам, перед ней последовательно возникали как счастливые, так и тяжелые воспоминания, особенно моменты, когда она, по собственному признанию, несправедливо относилась к другим людям.
Почему женщина испугалась попасть в ад
Патти призналась, что во время этого необычного переживания решила, будто ее готовят к наказанию.
Она вспоминала свои ошибки, грубые слова и поступки, о которых сожалела, и была уверена, что именно поэтому ей показывают самые неприятные эпизоды жизни.
Однако вскоре, как утверждает женщина, рядом появилось неизвестное существо, которое телепатически передало ей, что ей не о чем беспокоиться.
Плач ребенка изменил ее решение
В конце переживания, утверждает женщина, она услышала первый плач своего новорожденного ребенка.
После этого загадочное существо, по ее словам, предложило ей сделать выбор: остаться там или вернуться к земной жизни. Патти рассказала, что сразу решила вернуться к своему ребенку.
Она вспоминает, что затем вновь оказалась в больничной палате, где врачи продолжали бороться за ее жизнь. На следующий день после операции женщина испытывала сильную боль в груди.
Смотрите в видео о том, какой опыт пережила женщина во время клинической смерти:
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Об источнике: YouTube-канал: NDE Diary
YouTube-канал NDE Diary - это канал, посвященный историям о необычных переживаниях, в частности рассказам людей, переживших клиническую смерть и столкнувшихся с феноменом околосмертного опыта (NDE - Near-Death Experience).
На канале публикуются интервью и повествования о личных переживаниях людей, их воспоминаниях о моментах между жизнью и смертью, духовных открытиях, изменениях мировоззрения после таких событий и попытках осмыслить полученный опыт. Контент ориентирован на аудиторию, интересующуюся тайнами сознания, загробной жизнью, духовностью и необъяснимыми явлениями.
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