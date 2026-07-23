Женщина вернулась к жизни и рассказала, что увидела: история удивила врачей

Патти Эллен пережила клиническую смерть во время операции и рассказала о необычном опыте, который полностью изменил ее отношение к смерти.

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Женщина пережила клиническую смерть во время / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Как женщина описала момент выхода из тела

Что произошло после встречи с неизвестным существом

Почему страх смерти исчез у женщины навсегда

Патти Эллен утверждает, что пережила клиническую смерть во время экстренного кесарева сечения и после этого полностью перестала бояться смерти.

Женщина рассказала, что увидела себя со стороны, пересмотрела важные моменты жизни и получила необычное послание. Своей историей она поделилась в интервью YouTube-каналу NDE Diary.

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Что произошло в операционной

Патти вспоминает, что перед операцией слышала звуки медицинского оборудования.

"Я помню, как меня ввезли… Помню, как слышала пиканье кардиомонитора", - рассказала женщина.

По ее словам, в какой-то момент все внезапно стихло.

"Я словно вышла из своего тела и зависла там. Я помню, как увидела тело, как увидела врачей. Я помню все, что происходило", - утверждает женщина.

Патти вспоминает, что перед операцией слышала звуки медицинского оборудования / Фото: скриншот с Youtube

После этого, по ее словам, она оказалась уже не в операционной, а в другом пространстве, где увидела события из своей жизни.

Переосмысление прошлого

Женщина утверждает, что в этот момент словно покинула свое тело и увидела врачей, работающих над ее спасением. Затем, как она рассказывает, оказалась в неизвестном месте, где вокруг нее развернулся своеобразный "360-градусный экран" с событиями из собственной жизни.

По ее словам, перед ней последовательно возникали как счастливые, так и тяжелые воспоминания, особенно моменты, когда она, по собственному признанию, несправедливо относилась к другим людям.

Почему женщина испугалась попасть в ад

Патти призналась, что во время этого необычного переживания решила, будто ее готовят к наказанию.

Она вспоминала свои ошибки, грубые слова и поступки, о которых сожалела, и была уверена, что именно поэтому ей показывают самые неприятные эпизоды жизни.

Женщина испугалась, что попадет в ад / Фото: скриншот с Youtube

Однако вскоре, как утверждает женщина, рядом появилось неизвестное существо, которое телепатически передало ей, что ей не о чем беспокоиться.

Плач ребенка изменил ее решение

В конце переживания, утверждает женщина, она услышала первый плач своего новорожденного ребенка.

После этого загадочное существо, по ее словам, предложило ей сделать выбор: остаться там или вернуться к земной жизни. Патти рассказала, что сразу решила вернуться к своему ребенку.

Она вспоминает, что затем вновь оказалась в больничной палате, где врачи продолжали бороться за ее жизнь. На следующий день после операции женщина испытывала сильную боль в груди.

Смотрите в видео о том, какой опыт пережила женщина во время клинической смерти:

Ранее Главред писал о том, что женщина увидела "врата в рай", но отказалась сделать последний шаг. Писательница заявила, что более десяти минут была мертва, но вернулась к жизни благодаря одному сильному видению.

Также стало известно о том, что мужчина не дышал почти два часа и обрел способность читать мысли. Винни Толман рассказал, что после остановки сердца оказался в загадочном мире, где испытал чувство абсолютной любви.

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Об источнике: YouTube-канал: NDE Diary YouTube-канал NDE Diary - это канал, посвященный историям о необычных переживаниях, в частности рассказам людей, переживших клиническую смерть и столкнувшихся с феноменом околосмертного опыта (NDE - Near-Death Experience). На канале публикуются интервью и повествования о личных переживаниях людей, их воспоминаниях о моментах между жизнью и смертью, духовных открытиях, изменениях мировоззрения после таких событий и попытках осмыслить полученный опыт. Контент ориентирован на аудиторию, интересующуюся тайнами сознания, загробной жизнью, духовностью и необъяснимыми явлениями.

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