Мужчина не дышал почти два часа и обрел способность читать мысли

Винни Толман рассказал, что после остановки сердца оказался в загадочном мире, где испытал чувство абсолютной любви и встретил своего проводника.

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Винни Толман утверждает, что пережил необычный опыт на грани жизни и смерти / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

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Почему медики решили, что мужчину уже не спасти

Что увидел американец, находясь между жизнью и смертью

Кто вернул мужчину к жизни в последний момент

Американец Винни Толман утверждает, что пережил необычный опыт на грани жизни и смерти после тяжелой передозировки запрещенной спортивной добавкой. По его словам, сердце не подавало признаков жизни более часа, а сам он оказался в мешке для тел, прежде чем молодой фельдшер обнаружил слабый пульс и вернул его к жизни.

История Толмана получила широкую известность после его рассказа в подкасте Mighty Pursuit, где он подробно описал события того дня и переживания, которые, как утверждает, испытал во время комы. Об этом пишет Mirror.

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Потерял сознание в ресторане

По словам Винни Толмана, незадолго до происшествия он вместе с другом принял спортивную добавку для бодибилдинга, которая позже была запрещена. После ухудшения самочувствия мужчины отправились в ресторан, однако вскоре почувствовал себя еще хуже и пошел в туалет.

"У меня было ощущение, что я просто хочу избавиться от того, что только что принял. Я подошел к раковине, и как только сделал шаг к ней, мне показалось, что весь мир перевернулся. Следующее, что я помню, - громкий треск. Это был либо удар моей головы о пол, либо о раковину", - вспоминал американец.

Полное отсутствие боли и чувство невесомости

После потери сознания, по словам мужчины, он ощущал полное отсутствие боли и чувство невесомости.

"Даже мысли и тревоги исчезли. Это было похоже на полную перезагрузку от всего, что происходило в моей жизни", - рассказал он.

Толман утверждает, что видел собственное тело сверху / Фото: скриншот с Youtube

Толман утверждает, что видел собственное тело сверху и заметил изменения во внешности.

"Я заметил, что шея распухла шире, чем челюсть, а вокруг щек появилась отчетливая желтизна и ярко-фиолетовый оттенок", - рассказал мужчина.

Молодой фельдшер заметил слабый пульс

Как утверждает Толман, после нескольких безуспешных попыток реанимации опытные медики решили, что спасти его уже невозможно. В тот момент Толман, как он утверждает, внезапно обрел способность читать мысли - стажер якобы мысленно ругал себя за то, что не настоял на дополнительной проверке жизненных показателей.

Толман, как он утверждает, внезапно обрел способность читать мысли / Фото: instagram.com/vinneytolman

Однако молодой фельдшер решил еще раз проверить состояние пациента.

"Для него этого было достаточно, чтобы полностью нарушить протоколы. Он насильно ввел кислород в легкие. Подключил дефибриллятор. Первый раз - ничего. Второй - появился один удар сердца, но потом снова тишина. А после третьего разряда пульс стал ровным", - рассказал американец.

После этого мужчину доставили в больницу, где он провел три дня в коме.

Необычный опыт во время комы

После пробуждения Толман заявил, что пережил яркий духовный опыт. По его словам, он оказался в пространстве, наполненном светом и ощущением абсолютной любви.

"Вы можете взять всю любовь, которую я когда-либо испытывал за всю свою жизнь, сложить все это вместе, и это будет ничто по сравнению с тем светом, яркостью и удивительным чувством, которое я испытал", - сказал он.

Затем, по словам мужчины, перед ним появился загадочный проводник. Он показал ему мир, который был наполнен любовью, а также помог по-новому взглянуть на собственную жизнь и отношение к окружающим.

Ранее Главред писал о том, что женщина увидела "врата в рай", но отказалась сделать последний шаг. Писательница заявила, что более десяти минут была мертва, но вернулась к жизни благодаря одному сильному видению.

Также сообщалось о том, что мужчина рассказал о загадочном опыте после тяжелой травмы. По его словам, он встретил людей из будущего и получил предупреждения о важных событиях.

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