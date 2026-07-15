Мужчина не дышал почти два часа и обрел способность читать мысли

Вы узнаете:
- Почему медики решили, что мужчину уже не спасти
- Что увидел американец, находясь между жизнью и смертью
- Кто вернул мужчину к жизни в последний момент
Американец Винни Толман утверждает, что пережил необычный опыт на грани жизни и смерти после тяжелой передозировки запрещенной спортивной добавкой. По его словам, сердце не подавало признаков жизни более часа, а сам он оказался в мешке для тел, прежде чем молодой фельдшер обнаружил слабый пульс и вернул его к жизни.
История Толмана получила широкую известность после его рассказа в подкасте Mighty Pursuit, где он подробно описал события того дня и переживания, которые, как утверждает, испытал во время комы. Об этом пишет Mirror.
Потерял сознание в ресторане
По словам Винни Толмана, незадолго до происшествия он вместе с другом принял спортивную добавку для бодибилдинга, которая позже была запрещена. После ухудшения самочувствия мужчины отправились в ресторан, однако вскоре почувствовал себя еще хуже и пошел в туалет.
"У меня было ощущение, что я просто хочу избавиться от того, что только что принял. Я подошел к раковине, и как только сделал шаг к ней, мне показалось, что весь мир перевернулся. Следующее, что я помню, - громкий треск. Это был либо удар моей головы о пол, либо о раковину", - вспоминал американец.
Полное отсутствие боли и чувство невесомости
После потери сознания, по словам мужчины, он ощущал полное отсутствие боли и чувство невесомости.
"Даже мысли и тревоги исчезли. Это было похоже на полную перезагрузку от всего, что происходило в моей жизни", - рассказал он.
Толман утверждает, что видел собственное тело сверху и заметил изменения во внешности.
"Я заметил, что шея распухла шире, чем челюсть, а вокруг щек появилась отчетливая желтизна и ярко-фиолетовый оттенок", - рассказал мужчина.
Молодой фельдшер заметил слабый пульс
Как утверждает Толман, после нескольких безуспешных попыток реанимации опытные медики решили, что спасти его уже невозможно. В тот момент Толман, как он утверждает, внезапно обрел способность читать мысли - стажер якобы мысленно ругал себя за то, что не настоял на дополнительной проверке жизненных показателей.
Однако молодой фельдшер решил еще раз проверить состояние пациента.
"Для него этого было достаточно, чтобы полностью нарушить протоколы. Он насильно ввел кислород в легкие. Подключил дефибриллятор. Первый раз - ничего. Второй - появился один удар сердца, но потом снова тишина. А после третьего разряда пульс стал ровным", - рассказал американец.
После этого мужчину доставили в больницу, где он провел три дня в коме.
Необычный опыт во время комы
После пробуждения Толман заявил, что пережил яркий духовный опыт. По его словам, он оказался в пространстве, наполненном светом и ощущением абсолютной любви.
"Вы можете взять всю любовь, которую я когда-либо испытывал за всю свою жизнь, сложить все это вместе, и это будет ничто по сравнению с тем светом, яркостью и удивительным чувством, которое я испытал", - сказал он.
Затем, по словам мужчины, перед ним появился загадочный проводник. Он показал ему мир, который был наполнен любовью, а также помог по-новому взглянуть на собственную жизнь и отношение к окружающим.
Ранее Главред писал о том, что женщина увидела "врата в рай", но отказалась сделать последний шаг. Писательница заявила, что более десяти минут была мертва, но вернулась к жизни благодаря одному сильному видению.
Также сообщалось о том, что мужчина рассказал о загадочном опыте после тяжелой травмы. По его словам, он встретил людей из будущего и получил предупреждения о важных событиях.
Вам может быть интересно:
- Загадка вечной жизни: учёные неожиданно расшифровали ДНК древнего "долгожителя"
- Женщина сделала тест ДНК и узнала страшную правду: два года лжи
- Девушка сделала тест ДНК ради любопытства и нашла отца-миллиардера
Об источнике: The Mirror
The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред