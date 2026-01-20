Американцы массово отказываются от работы за 120 тысяч долларов – в чем причина

Американцам предлагают шестизначную сумму за должность, которая в Украине является довольно привычной, но они категорически не хотят на ней работать.

https://glavred.info/life/amerikancy-massovo-otkazyvayutsya-ot-raboty-za-120-tysyach-dollarov-v-chem-prichina-10733864.html Ссылка скопирована

Высокая зарплата не интересует американцев, если им придется пачкать руки / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

За какую работу в США платят более 100 тысяч долларов в год

Почему американцы не хотят идти на высокооплачиваемую работу

Большинство людей хотят работать там, где им будут платить много денег. Но в США есть высокооплачиваемая работа, на которую американцы не хотят ходить, несмотря на то, что им обещают большую зарплату.

Главред узнал, почему и о какой профессии идет речь. Как пишет Daily Mail, американцы по всей стране не хотят пачкать руки, работая автомеханиками.

видео дня

В США транснациональные корпорации, которые доминируют на мировом авторынке, не могут найти тысячи работников, которым предлагают до 120 тысяч долларов зарплаты в год.

Несмотря на то, что это почти вдвое больше средней зарплаты по всей стране, единицы идут работать автомеханиками, и на это есть несколько причин.

Почему американцы не хотят быть автомеханиками

Генеральный директор Ford Джим Фарли сообщил, что только в их компании есть около 5 тысяч незакрытых вакансий автомехаников. А все потому, что для достижения наивысшего уровня оплаты труда в этой отрасли нужны годы.

"Многие механики работают по фиксированной системе оплаты труда, а это означает, что заработок зависит от того, как быстро они могут выполнить задание, а не от отработанных часов. Как результат, шестизначные зарплаты обычно приходят только после лет опыта", - пояснило издание.

Еще одной проблемой является то, что обучиться на автомеханика невозможно за год или два. На это нужно значительно больше времени, как и на обучение сантехника или электрика. Поэтому большинство американцев выбирают работать на должностях с более низкой оплатой труда, в то время как людей на критически важных должностях не хватает.

"У нас есть более миллиона вакансий на критически важных должностях, в службах экстренной помощи, грузовых перевозках, среди заводских рабочих, сантехников, электриков и ремесленников. Это очень серьезная вещь", - подчеркнул Фарли.

Напомним, Главред писал, что в Испании женщину, которая работала в службе доставки, уволили с работы, потому что она слишком рано пришла на работу. Женщина уже имела выговор за чрезмерную утреннюю работу, но продолжала приходить раньше всех.

Ранее сообщалось, что в советское времясуществовали профессии, без которых не обходилось ни одно учреждение. Например, стенографистки фиксировали выступления чиновников в режиме реального времени, используя специальные сокращения. С появлением диктофонов потребность в такой быстрой ручной фиксации исчезла.

Другие новости:

Об источнике: Daily Mail Daily Mail — британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред