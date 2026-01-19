Жизнь резко перевернулась: женщина узнала о необыкновенной беременности

Вы узнаете:
24-летняя Кэтлин Николь Рамос Сантос сначала радовалась своей второй беременности, ведь у неё уже был маленький ребёнок, однако вскоре её ожидания перевернулись.
Врачи сообщили шокирующую новость — она ждёт не одного, а сразу двух малышей, зачавшихся через редкое явление, известное как суперфетация, пишет Daily Star.
Суперфетация — крайне редкое состояние, при котором женщина может зачать второго ребёнка даже после того, как уже наступила беременность. В таких случаях дети могут быть зачатые в разное время, а иногда — даже от разных отцов. Для Кэтлин это стало полной неожиданностью: симптомы беременности усилились, и дополнительный тест подтвердил, что внутри неё двое плодов.
УЗИ показало, что малыши действительно существуют, но обнаружилась разница в их развитии — один ребёнок был на неделю младше другого. Врачи сразу отнесли её беременность к категории высокорисковых и рекомендовали максимум отдыха и внимательного наблюдения.
Хотя большая часть срока проходила относительно спокойно, роды оказались преждевременными — малыши, которых назвали Маджу и Майя, появились на свет на семь недель раньше срока. Первый ребёнок родился естественным путём, а второй пришлось извлекать через экстренное кесарево сечение всего через час после первого.
Даже после выписки и объединения семьи Кэтлин и её дети столкнулись с многочисленными трудностями, связанными с ранним рождением и особыми условиями их здоровья, но родители были полны решимости преодолеть все испытания.
Тест на беременность: что важно знать
При определении подходящего времени для проведения теста на беременность важно учитывать период, когда его результат будет максимально достоверным. Нередко возникает путаница, в какое время суток лучше делать тест — с утра или вечером.
Специалисты отмечают, что наибольшую точность тест показывает при использовании в утренние часы. Причина довольно проста: именно утром концентрация гормона ХГЧ в моче достигает максимального уровня, что снижает риск получения ошибочного результата.
