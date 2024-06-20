Женщина 9 месяцев не знала о своей беременности, тест ничего не показал: как так случилось

21-летняя Тавана Ривер не знала о своей беременности, пока не потеряла сознание и не оказалась в больнице. Медики констатировали, что через четыре недели появится младенец.
Как рассказала девушка в подкасте BBC Reliable Sauce, все 9 месяцев она "жила дикой жизнью", не заботясь о здоровье и безопасности плода, поскольку о его существовании не знала.
В больнице ее попросили перед МРТ сдать тест на беременность, однако тест ничего не показал. Тогда одна из врачей настояла на УЗИ. И оно подозрения медиков подтвердило.
Новость, что врачи констатировали беременность, ее ошеломила.
"У меня началась паническая атака", - сказала Тавана.
Отец ребенка и муж Таваны Эммануэль добавил, что сначала даже не поверил словам девушки о ее родах, которые пройдут в ближайшие 4 недели.
Как случилось, что девушка не заметила беременность
Тавана стала редким случаем для врачей в смысле скрытой беременности - когда у будущих мам нет даже видимых признаков, таких как заметный животик.
Чаще всего это явление распространено у темнокожих женщин.
"(Мне говорили), что это из-за нашей структуры бедер и костей, ребенок растет не вперед, а внутрь, и у нас чаще случается тазовое предлежание", - поделилась Тавана.
Специалисты отметили, что скрытая беременность все еще малоисследована из-за небольшого количества пациенток с таким диагнозом, а также предубеждения относительно этнической составляющей.
Что известно о BBC?
Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.
По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.
Первые признаки беременности – когда и на что обращать внимание
Как писал Главред, одни их первых признаков беременности - это выделения. Срок беременности начинает отчитываться с последних месячных.
Даже домашний тест на беременность не всегда показывает правильный результат. Причем результаты теста тем точнее – чем позднее он делается с момента задержки менструации.
Кроме того, ученые собрали топ-5 неожиданных признаков, которые с легкостью ответят на вопрос "Как понять что, ты беременна".
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