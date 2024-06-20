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Почему нельзя пить из пластиковых бутылок воду, которая нагрелась: какая в ней опасность

Алёна Воронина
20 июня 2024, 12:56
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Не стоит пить теплую воду из пластиковой бутылки - это может иметь серьезные негативные последствия.
Девушка, вода в пластиковой бутылке
Почему нельзя пить из пластиковых бутылок воду, которая нагрелась/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, unsplash.com

В теплое время года нужно употреблять достаточное количество воды, чтобы поддерживать уровень воды в организме на должном уровне и хорошо себя чувствовать. Нередко, когда мы куда-то идем, мы можем брать с собой воду в пластиковой бутылке. Но не все знают, почему нельзя пить из пластиковых бутылок воду, которая уже нагрелась.

Эксперт по безопасности пищевых продуктов из Storage Box Shop Сара Лоусон объяснила, почему не стоит пить из пластиковой бутылки воду, которая нагрелась, например, после длительного пребывания на солнце. Если вы оставили воду в бутылке, например, в автомобиле, и она стала тёплой, употреблять её уже не стоит.

"Тепло может вызвать вымывание вредных химикатов из пластика в воду. Важно оставаться увлажненными, но пить воду, которую оставили на тепле, опасно. Всегда храните воду в бутылках прохладной, чтобы защитить свое здоровье", - цитирует слова Сары Лоусон издание ladbible.

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Когда бутылка с водой нагревается, это может привести к попаданию химикатов из пластика в воду, и эти химикаты могут быть вредными для питья.

Отмечается, что химические вещества включают бисфенол А, который в основном содержится в пищевой упаковке и пластиковых бутылках, и фталаты, которые используются, чтобы сделать пластик более гибким и прозрачным. Поскольку они просачиваются в воду, если она становится теплой, это может привести к проблемам со здоровьем, например, к боли в желудке или головной боли. Также химические вещества могут вызвать головокружение - а это последнее, что вам нужно в жаркий день, отмечает эксперт.

Также в некоторых случаях потребление химических веществ может повлиять на гормоны.

Поэтому стоит пойти и поискать немного охлажденной воды или принять меры, чтобы ваша бутылка воды была прохладной и защищенной от солнечных лучей. Выпить любимый напиток для увлажнения - это хорошо, но также следует обратить внимание на контейнер, в котором он находится. Причина, почему употребление теплой воды может иметь определенную опасность для здоровья, заключается не в том, что она теплая, а в том, что это тепло влияет на емкость, в которой она находится.

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