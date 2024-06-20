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Появляется яд, который может убить: можно ли есть сдувшуюся консервацию

Алёна Воронина
20 июня 2024, 10:02
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Можно ли есть вздутые закрутки? Нарушение важных правил может привести к серьезным последствиям.
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Можно ли есть консервацию, которая вздулась/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНИАН

Если неправильно приготовить или в неправильных условиях хранить консервацию, то нередко возникает ситуация, когда на банках вздуваются крышки. Эксперты рассказали, что делать, если вздулась крышка банки, и можно ли есть вздутые закрутки.

Эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала, что если во время консервирования не были соблюдены все требования, то в банках могут появиться плесень, грибы и накапливаться токсины.

Также она подчеркнула, что если в банке на поверхности продукта появилась плесень, ни в коем случае нельзя просто снять ее, выбросить и употреблять этот продукт - это опасно.

"При разливании в домашние банки, в домашнюю тару не соблюдаются абсолютно стерильные условия, поэтому это может способствовать развитию плесени, грибов, накоплению токсинов. Сахар не может полностью обезопасить... Когда развиваются плесневые грибы, то ни в коем случае не рекомендую снимать вот тот слой с плесневыми грибами, потому что наиболее токсичным является яд, который выделяется грибницей... Яд идет глубоко внутрь продукта. Поэтому то, что вы сняли сверху только плесень - это ни о чем не говорит. Больше всего микотоксинов накапливается снизу. Поэтому если вы увидели, что есть легкое или нелегкое заплесневение, то нужно это всё выбрасывать", - подчеркнула Сидоренко.

Кто такая Елена Сидоренко?

Елена Сидоренко - медиаэксперт по вопросам безопасности и качества пищевых продуктов, профессор кафедры товароведения Государственного торгово-экономического университета.

Смотрите видео о том, почему консервация может стать ядом и как использовать ненужные зимние запасы:

Что такое ботулизм и чем он опасен

Неправильно приготовленная или испорченная консервация может также стать причиной возникновения ботулизма - инфекционного токсического заболевания, возбудителем которого является бактерия с названием Clostridium botulinum. Такие бактерии вырабатывают такое токсичное вещество, которое намного сильнее яда гремучей змеи. Пища, отравленная такими токсинами, поражает в первую очередь нервную систему. Симптомы могут появиться через несколько часов или даже через несколько дней.

"Более такие типичные симптомы связаны именно с поражением зрительного анализатора, когда у человека появляется двоение в глазах, он не может читать текст, который напечатан, сухость во рту, покраснение кожи...", - рассказал врач-инфекционист Виталий Евтушенко в комментарии журналистам "Сніданку з 1+1".

В случае подозрения на ботулизм нужно немедленно обращаться к врачам. Болезнь лечится специальной сывороткой, и чем раньше ее применить, тем лучше будут результаты лечения.

Однако лучшая защита - профилактика. Причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервирования. Он может быть в вяленых, копченых, соленых или консервированных рыбе или мясе, грибных и даже овощных закрутках. Чтобы избежать опасности, следует придерживаться правил.

"Во-первых, это стерильность сырья. Или это мясо, или это субпродукты, например печень, которые используют для паштетов, или это овощи, или это фрукты - сырье должно быть тщательно промыто. Далее - стерильность банки и использование кислой среды. Это должна быть аскорбиновая кислота, лимонная кислота, уксус - смотря, что мы делаем", - рассказала эксперт по пищевым технологиям Лариса Баль-Прилипко.

Также стоит обращать внимание на качество продуктов, которые вы покупаете для консервации, особенно на качество мяса, рыбы и грибов.

Что такое ботулизм?

Ботулизм - острое токсико-инфекционное заболевание, которое вызывает токсин Clostridium botulinum. Болезнь характеризуется миоплегией и офтальмоплегией, парезом кишки, расстройствами вегетативной инервации, при тяжелом течении - бульбарным синдромом и острой дыхательной недостаточностью.

Заболевание обычно развивается, когда человек употребляет пищу, которая накопила токсин вследствие загрязнения ее и размножения вегетативных форм возбудителя, то есть если в пищевом продукте возникли анаэробные условия. Таким образом реализуется пищевой путь заражения. Чаще всего это вяленая или слабо просоленная рыба, колбаса, ветчина, мясные, рыбные, овощные, грибные консервы. Если, например, консервирование было проведено с закрытием стеклянной банки негерметичной (например, полиэтиленовой мягкой) крышкой, то в таком продукте не будет строгой анаэробизации и поэтому там не возникает условий для образования ботулотоксина. Если же такая стеклянная банка была закатана металлической крышкой, то внутри такого продукта возможен анаэробизм, что приводит к образованию ботулотоксина в случае несоблюдения других условий стерилизации, пишет Википедия.

Смотрите видео о том, как уберечься от ботулизма в консервации:

Как правильно хранить консервацию

Шеф-повар ресторана Илья Ульянов в ролике от "Dovidka.info" рассказал, как правильно хранить консервацию и как готовить ее так, чтобы она не вздулась.

По словам Ульянова, если это желейный продукт или правильно приготовленный продукт из овощей или фруктов, то нужно хранить его в темном, сухом помещении - это может быть какая-то полочка в комнате, шкаф и т.д. - при температуре до 20 градусов. Рыбную и мясную консервацию лучше хранить при температуре не выше 12 градусов, тоже в темном и сухом помещении, но лучший вариант - хранить в холодильнике или в каком-то помещении, где более-менее холодно, и подальше от батарей и техники, которая выделяет тепло.

"Но вообще если консервация изначально приготовлена правильно, то риска того, что она забродит, вздуется, почти нет. И температура хранения у нее достаточно высокая. Почти все консервы можно хранить при комнатной температуре", - отметил шеф-повар.

Как приготовить консервацию, чтобы она не вздулась

Ульянов объяснил, что для того, чтобы консервация не вздулась, всё должно быть стерильным.

"Посуда должна быть стерильной, продукты, которые вы используете, должны быть вымыты, правильно приготовлены. То есть они не должны быть недотушенными, недоготовленными. Это основные факторы", - подчеркнул он.

Также он отметил, что нужно обязательно проверять, насколько качественно закрыта крышка. Для этого, например, овощную консервацию почти всю рекомендуют переворачивать вверх ногами, рыбная и мясная такого не требует.

"Главное - чтобы рыбная и мясная консервация правильно охлаждалась. Она не должна охлаждаться где-то при температуре 30-40 градусов - для охлаждения в комнате должно быть до 20 градусов. Также не желательно охлаждать ее слишком быстро, тогда всё будет проходить по плану, и, в принципе, никаких проблем не должно быть. Также нельзя ни в коем случае хранить консервацию на солнечном свете, если это стеклянная банка. Нельзя резко менять температурные режимы - то есть с холода переставлять на тепло, оставлять там на полдня, а потом снова ставить в холод, ведь так тоже могут стартовать процессы брожения", - отметил шеф-повар.

Смотрите видео о том, как правильно хранить консервацию и как приготовить ее так, чтобы она не вздулась:

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