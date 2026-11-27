Первые ледовые явления на Кременчугском водохранилище прогнозируются уже 2–5 декабря.

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Погода в Украине / Фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

В Черкасской области на выходных - 5–10 градусов мороза без осадков

Погода будет сухой и малооблачной

Первый лёд на Кременчугском водохранилище - уже 2–5 декабря

В начале декабря сохранится холодная и сухая погода, а на Кременчугском водохранилище уже 2-5 декабря могут появиться первые ледовые явления. В то же время значительного снегопада пока не прогнозируют. Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань в Facebook.

По его словам, ноябрь стал месяцем температурных рекордов: ученые Copernicus фиксируют проявления Эль-Ниньо, а среднесуточная глобальная температура с 18 по 23 ноября впервые превысила доиндустриальный уровень более чем на 2 °C.

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В то же время в Украине погоду определяет скандинавский антициклон, который закачивает холод из акватории Баренцева моря. Синоптик пояснил, что именно он не пропускает к нам тёплый воздух.

"Масштабный антициклон Manuel, сформировавшийся в холодном воздухе над Скандинавией, стал барьером для тёплых атлантических циклонов", - отметил Постригань.

Какая погода будет на выходных и в начале недели

В последние выходные осени, 28-29 ноября, в Черкасскую область будет поступать сухой морозный воздух из северных широт. В течение суток прогнозируется 5-10 градусов мороза, осадков не ожидается.

В начале новой рабочей недели вся территория Украины окажется под влиянием того же антициклона. Черкасская область будет в его центре - с малооблачной, сухой и маловетреной погодой:

ночью - 8–13 градусов мороза;

днём - 2–7 градусов мороза;

на западе области сохранится гололед.

Когда на Днепре появится первый лёд

По оценкам гидрологов Украинского гидрометеорологического центра, из-за похолодания в конце ноября - начале декабря на реках суббассейна Днепра ожидаются первые ледовые явления. На мелководьях и отдельных участках рек возможен неполный и сплошной ледостав.

Ранее всего лед может появиться на одном из крупнейших водохранилищ страны.

"На Кременчугском водохранилище первые ледовые явления прогнозируются уже 2–5 декабря", - отметил синоптик.

По предварительным оценкам мировых прогностических центров, начало декабря также будет морозным, а существенного пополнения снежного покрова не ожидается.

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Как сообщал Главред, антициклон Manuel уже принес в Украину первые ощутимые морозы. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, холод усилится в первой половине следующей недели, а во второй его половине начнет ослабевать. Также она отметила, что 29 ноября в Украине будет без осадков.

В то же время метеорологи предупреждают о еще более сильных ночных морозах. Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что Украину охватит аномальный мороз - ночью от 5 до 11 градусов ниже нуля, местами на западе до 16. На западе страны также ожидается гололед.

Что касается декабря, прогнозы синоптиков расходятся. В Укргидрометцентре дали прогноз на первый месяц зимы, согласно которому средняя температура составит от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, что близко к норме. По данным Wisemeteo, в Киеве первая половина декабря будет мягкой, а похолодание наступит после 21 числа.

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