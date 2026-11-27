Ключевые тезисы:
- В Черкасской области на выходных - 5–10 градусов мороза без осадков
- Погода будет сухой и малооблачной
- Первый лёд на Кременчугском водохранилище - уже 2–5 декабря
В начале декабря сохранится холодная и сухая погода, а на Кременчугском водохранилище уже 2-5 декабря могут появиться первые ледовые явления. В то же время значительного снегопада пока не прогнозируют. Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань в Facebook.
По его словам, ноябрь стал месяцем температурных рекордов: ученые Copernicus фиксируют проявления Эль-Ниньо, а среднесуточная глобальная температура с 18 по 23 ноября впервые превысила доиндустриальный уровень более чем на 2 °C.
В то же время в Украине погоду определяет скандинавский антициклон, который закачивает холод из акватории Баренцева моря. Синоптик пояснил, что именно он не пропускает к нам тёплый воздух.
"Масштабный антициклон Manuel, сформировавшийся в холодном воздухе над Скандинавией, стал барьером для тёплых атлантических циклонов", - отметил Постригань.
Какая погода будет на выходных и в начале недели
В последние выходные осени, 28-29 ноября, в Черкасскую область будет поступать сухой морозный воздух из северных широт. В течение суток прогнозируется 5-10 градусов мороза, осадков не ожидается.
В начале новой рабочей недели вся территория Украины окажется под влиянием того же антициклона. Черкасская область будет в его центре - с малооблачной, сухой и маловетреной погодой:
- ночью - 8–13 градусов мороза;
- днём - 2–7 градусов мороза;
- на западе области сохранится гололед.
Когда на Днепре появится первый лёд
По оценкам гидрологов Украинского гидрометеорологического центра, из-за похолодания в конце ноября - начале декабря на реках суббассейна Днепра ожидаются первые ледовые явления. На мелководьях и отдельных участках рек возможен неполный и сплошной ледостав.
Ранее всего лед может появиться на одном из крупнейших водохранилищ страны.
"На Кременчугском водохранилище первые ледовые явления прогнозируются уже 2–5 декабря", - отметил синоптик.
По предварительным оценкам мировых прогностических центров, начало декабря также будет морозным, а существенного пополнения снежного покрова не ожидается.
Погода в Украине - новости по теме
Как сообщал Главред, антициклон Manuel уже принес в Украину первые ощутимые морозы. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, холод усилится в первой половине следующей недели, а во второй его половине начнет ослабевать. Также она отметила, что 29 ноября в Украине будет без осадков.
В то же время метеорологи предупреждают о еще более сильных ночных морозах. Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что Украину охватит аномальный мороз - ночью от 5 до 11 градусов ниже нуля, местами на западе до 16. На западе страны также ожидается гололед.
Что касается декабря, прогнозы синоптиков расходятся. В Укргидрометцентре дали прогноз на первый месяц зимы, согласно которому средняя температура составит от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, что близко к норме. По данным Wisemeteo, в Киеве первая половина декабря будет мягкой, а похолодание наступит после 21 числа.
Читайте также:
- Украину может накрыть волна холода: над Арктикой произошло редкое явление
- В Украину идет зимний холод: стоит ли ожидать экстремальных морозов и снегопадов
- Морозы до -15 градусов и снег до 10 см: когда в Украину ворвётся зима
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред