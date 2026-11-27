Главную роль в праздничном декоре этого сезона играют тёплые белые микросветодиоды, натуральные материалы и сдержанная цветовая гамма.

https://glavred.info/life/novye-trendy-na-novogodnie-elki-kak-ukrasit-prazdnichnoe-derevo-v-2026-godu-10815860.html Ссылка скопирована

Как украсить елку в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Чем заменить разноцветные гирлянды на елке

Какие цвета сейчас в тренде

Из каких материалов выбирать елочные украшения

Разноцветные гирлянды, которые годами украшали новогодние елки, в сезоне 2026–2027 годов уступают место тёплым белым микросветодиодам. В моде теперь сдержанное освещение, натуральные материалы и минимум украшений.

Главред узнал, что тёплый белый свет похож на мерцание свечей. Он подчеркивает силуэт новогодней елки и аксессуары на ветках и не перегружает композицию. Об этом сообщили специалисты Canal26.

видео дня

Они объяснили, что яркие цветные огоньки обычно привлекают к себе внимание, а теплые оттенки сочетаются с остальным декором и делают интерьер более гармоничным.

Поэтому в этом году тренды предполагают создание уютной и визуально сбалансированной атмосферы без избытка деталей и кричащих цветов.

Какие изменения в украшении елки произошли в этом году

Главное изменение в украшении елки - отказ от избытка украшений. Не обязательно завешивать каждую ветку: свободное пространство позволяет показать саму хвою. Достаточно нескольких элементов, равномерно распределенных по дереву.

Когда покупать живую елку / Инфографика: Главред

Среди актуальных оттенков эксперты издания выделяют:

бежевый и белый - добавляют света и подходят к разным стилям интерьера;

оливково-зеленый - приглушенная версия классического рождественского цвета;

песочный и коричневый - добавляют тепла и сочетаются с натуральными фактурами;

светло-серый - для тех, кто предпочитает более современную эстетику.

Классическую мишуру можно заменить тонкими льняными лентами, завязанными на ветках: они добавляют фактуру, не утяжеляя облик елки.

Меняются и материалы: пластиковые игрушки вытесняют изделия из дерева, керамики и стекла, которые выглядят дороже и создают разнообразие фактур.

Как украсить дом перед Рождеством и Новым годом

Тенденция не ограничивается елкой. Важно, чтобы весь праздничный декор имел общую визуальную идентичность.

"В результате получается Рождество и Новый год с меньшим количеством украшений, но с большим вниманием к деталям", - говорится в статье.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред