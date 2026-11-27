Вы узнаете:
- Чем заменить разноцветные гирлянды на елке
- Какие цвета сейчас в тренде
- Из каких материалов выбирать елочные украшения
Разноцветные гирлянды, которые годами украшали новогодние елки, в сезоне 2026–2027 годов уступают место тёплым белым микросветодиодам. В моде теперь сдержанное освещение, натуральные материалы и минимум украшений.
Главред узнал, что тёплый белый свет похож на мерцание свечей. Он подчеркивает силуэт новогодней елки и аксессуары на ветках и не перегружает композицию. Об этом сообщили специалисты Canal26.
Они объяснили, что яркие цветные огоньки обычно привлекают к себе внимание, а теплые оттенки сочетаются с остальным декором и делают интерьер более гармоничным.
Поэтому в этом году тренды предполагают создание уютной и визуально сбалансированной атмосферы без избытка деталей и кричащих цветов.
Какие изменения в украшении елки произошли в этом году
Главное изменение в украшении елки - отказ от избытка украшений. Не обязательно завешивать каждую ветку: свободное пространство позволяет показать саму хвою. Достаточно нескольких элементов, равномерно распределенных по дереву.
Среди актуальных оттенков эксперты издания выделяют:
- бежевый и белый - добавляют света и подходят к разным стилям интерьера;
- оливково-зеленый - приглушенная версия классического рождественского цвета;
- песочный и коричневый - добавляют тепла и сочетаются с натуральными фактурами;
- светло-серый - для тех, кто предпочитает более современную эстетику.
Классическую мишуру можно заменить тонкими льняными лентами, завязанными на ветках: они добавляют фактуру, не утяжеляя облик елки.
Меняются и материалы: пластиковые игрушки вытесняют изделия из дерева, керамики и стекла, которые выглядят дороже и создают разнообразие фактур.
Как украсить дом перед Рождеством и Новым годом
Тенденция не ограничивается елкой. Важно, чтобы весь праздничный декор имел общую визуальную идентичность.
"В результате получается Рождество и Новый год с меньшим количеством украшений, но с большим вниманием к деталям", - говорится в статье.
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