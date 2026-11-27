Аналитики предполагают, что пострадала и ТЭЦ, которая обеспечивает электроэнергией предприятие.

https://glavred.info/war/vibuhi-bilya-klyuchovih-cehiv-droni-atakuvali-zavod-shcho-pracyuye-na-iskanderi-10815806.html Ссылка скопирована

Дроны атаковали Ефремовский завод синтетического каучука / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Дроны атаковали Ефремовский завод в Тульской области РФ

Возле цехов ДК-5 и ДК-7 были зафиксированы взрывы и пожар

Губернатор признал лишь 4 сбитых БПЛА и выбитые окна

В ночь на 27 ноября беспилотники атаковали Ефремовский завод синтетического каучука в городе Ефремов Тульской области страны-агрессора России. Продукция предприятия используется в производстве твёрдого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет, в частности "Искандеров".

После атаки в районе предприятия вспыхнул масштабный пожар, а взрывы и возгорания зафиксировали возле ключевых цехов завода - ДК-5 и ДК-7. Об этом сообщили OSINT-аналитики Exile+ в Telegram.

видео дня

Мониторы объяснили, почему этот объект важен для российской армии.

"Пострадал Ефремовский завод синтетического каучука, задействованный в производстве твёрдого ракетного топлива для "Искандеров". Предприятие является одним из крупнейших производителей синтетического каучука в России и имеет стратегическое значение для её военно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.

Последствия поражения и масштабы повреждений в настоящее время уточняются.

Зафиксирован взрыв на Ефремовском заводе синтетического каучука / t.me/astrapress

Что известно об ударе по ТЭЦ и заявлении губернатора

По данным издания ASTRA в Telegram, один из взрывов произошел вблизи Ефремовской ТЭЦ, которая снабжает теплом и электроэнергией город и предприятия, в том числе и завод. Местные жители сообщали о звуках дронов, взрывах и отключении отопления. Официального подтверждения поражения ТЭЦ нет.

В то же время губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram заявил лишь о четырёх сбитых беспилотниках. По его словам, осколки повредили окна в трёх частных домах Ефремовского округа, а повреждений инфраструктуры предварительно не зафиксировано.

Чем известен Ефремовский завод синтетического каучука?

Предприятие специализируется на производстве синтетических каучуков, полимеров и полиизобутиленовых присадок. По данным Генштаба ВСУ, завод задействован в производстве компонентов пластических взрывчатых веществ и материалов для твёрдого ракетного топлива, в частности для баллистических ракет комплекса "Искандер".

Завод подвергался атакам и ранее - в декабре 2025 года и в сентябре 2026 года. Тогда Генштаб ВСУ называл его единственным в РФ производителем высокомолекулярного полиизобутилена, который используется в твёрдом ракетном топливе.

Искандер-М / Инфографика: Главред

Может ли российская ПВО защитить заводы от массированных атак дронов: мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду отметил, что Украина теперь запускает дроны сотнями и выяснила, при каком их количестве российская противовоздушная оборона перестает справляться.

"Мы нашли порог, то есть количество дронов, необходимое для того, чтобы система ПВО РФ перегрузилась", - подчеркнул специалист.

По словам Жданова, быстро восстановить утраченные средства ПВО России будет непросто из-за зависимости от импортных деталей.

"Восстановить силы ПВО России сложно, поскольку она не производит большую часть систем ПВО. Особенно - РЛС, потому что там западные комплектующие", - пояснил эксперт.

Как быстро Россия восстанавливает каучуковые заводы после ударов

Военный эксперт Александр Коваленко в комментарии УНН пояснил, что последствия атак зависят от того, что именно удалось поразить. Если повреждены только вспомогательные объекты, производство восстанавливается относительно быстро, а удары по технологическому оборудованию или системам энергоснабжения могут остановить завод на гораздо более длительный срок.

"В одном случае предприятие может возобновить работу после относительно несложного ремонта за две-три недели. В другом - восстановление может длиться месяцами. А если речь идет о сложном оборудовании, которое Россия не может оперативно получить из-за санкций, ремонт может превратиться в гораздо более серьезную проблему", - пояснил Коваленко.

Эксперт также отметил, что особенно болезненны для предприятий повторные атаки, ведь регулярные повреждения вынуждают тратить ресурсы на ремонт вместо стабильного производства.

Удары по России - новости

Как сообщал Главред, в ночь на 23 ноября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие в Ростовской области РФ. Речь идет о Новошахтинском заводе нефтепродуктов, на территории которого вспыхнул сильный пожар. Огонь был виден за километры.

Также Россия полностью уничтожила цех Воткинского завода в Удмуртии, который в феврале 2026 года был поражен ракетами "Фламинго". Уничтоженный цех использовался для производства ракетных комплексов "Искандер" и "Орешник". На месте производственного здания теперь видна лишь расчищенная площадка.

Между тем российская армия продолжает совершенствовать ракетное вооружение. Основатель компании First Contact Валерий Боровик рассказал, что после модернизации "Искандеров" их погрешность может составлять около одного метра. По его словам, точность зависит от модели ракеты и оборудования.

Больше новостей об ударах по России:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред