Найти спрятанные предметы на картинке не так просто, как кажется на первый взгляд.

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Нужно найти снеговика среди снежинок за 20 секунд / Фото: Gergely Dudas Dudolf

Оптические иллюзии - это интересный способ проверить внимательность, наблюдательность и умение замечать мелкие детали. На первый взгляд, зимние изображения с снежинками и заснеженными деревьями кажутся простыми. Однако среди большого количества одинаковых элементов может скрываться крошечная фигурка, которую не так легко заметить.

Как пишет The Sun, в этой головоломке нужно найти маленького снеговика среди снежинок за 20 секунд. Если вам удастся справиться с заданием за это время, вы можете считать себя настоящим мастером поиска.

Автором головоломки является немецкий художник Гергели Дудаш, известный под псевдонимом Дудольф. Он предложил найти маленького снеговика среди снежинок.

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На изображении виден сильный снегопад на фоне голубого неба. Среди белых хлопьев можно заметить несколько крупных снежинок, капли с улыбающимися лицами и ветки деревьев.

Нужно найти снеговика среди снежинок за 20 секунд / Фото: Gergely Dudas Dudolf

Задача усложняется тем, что снеговик почти не отличается по цвету от окружающих элементов. К тому же из-за большого количества снежинок его легко пропустить при первом просмотре.

Чтобы найти скрытую фигуру, внимательно осмотрите левую часть рисунка и обратите внимание на промежутки между снежинками.

Если вам не удалось найти снеговика за отведенное время, не расстраивайтесь. Правильный ответ можно увидеть на следующем изображении.

Ответ на головоломку / Фото: Gergely Dudas Dudolf

Правильный ответ: маленький снеговик спрятался примерно посередине изображения, между ветвями деревьев, ближе к левому краю. Его можно заметить под большой снежинкой.

Такие головоломки помогают тренировать внимательность, концентрацию и наблюдательность. В то же время скорость решения подобных задач не является достоверным показателем уровня IQ.

Если это задание оказалось для вас слишком простым, попробуйте другие оптические иллюзии. Например, найдите пять морковок среди белок и снеговиков за 25 секунд.

Также можно проверить внимательность в головоломке, где нужно найти собаку среди коров за 10 секунд.

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